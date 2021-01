21.01.2021 / 12:01

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 05 / 2021) mit einer ARGE, die für das neue Projekt HS2 in Großbritannien verantwortlich ist



Stuttgart, Deutschland, 21. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags bekannt.

"HS2" (High Speed 2) ist das neue Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz Großbritanniens. Die Bauarbeiten an "Phase Eins" - die bis 2026 London und Birmingham verbinden wird - haben bereits begonnen. "Phase Zwei" wird von den West Midlands nach Manchester im Westen und Leeds im Osten verlaufen und das Netz bis 2033 fertigstellen. Wenn die Strecke vollständig in Betrieb ist, wird davon ausgegangen, dass "HS2" mehr als 300.000 Passagiere pro Tag und rund 100 Millionen pro Jahr befördert. Die im Januar 2009 gegründete High Speed Two Limited beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.



Mads Bording, CRO der RIB-Gruppe: "Unsere iTWO 5D BIM-Technologie bietet unseren Kunden im Infrastruktur- und Bahnbereich bereits einen erheblichen Mehrwert. Nach den erfolgreichen Aufträgen mit der Deutschen Bahn, der Autobahn GmbH des Bundes und der ARGE A3 Steigerwaldautobahn GbR, freue ich mich sehr über den erneuten Einsatz unserer Technologie bei dem großen Schienenprojekt "HS2" in Großbritannien. Die ARGE, die aus drei namenhaften Unternehmen besteht, hat einen umfangreichen Evaluierungsprozess durchgeführt und sich daraufhin für die weitere Nutzung unserer Lösung entschieden. Wir sind sehr stolz darauf, diese ARGE mit der hochmodernen iTWO 5D-BIM-Technologie bei der Etablierung neuer Standards hinsichtlich der Bereitstellung der Infrastruktur, dem Betrieb und dem Fahrkomfort zu unterstützen."



Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

