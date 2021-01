Die Funktionsweise dieser fortschrittlichen Technologie wird in diesemYouTube-Video erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Lwi554u9_z8"Vernetzte Fahrzeuge helfen dem Fahrer, eine mögliche Gefahr frühzeitig zuerkennen, die zum Beispiel unmittelbar hinter einer der nächsten Kurven lauernkönnte", sagte Peter Geffers, Manager, Connected Vehicles, Ford of Europe."Datengestützte Informationssysteme sind umso effektiver, je mehr Fahrzeuge undTelematik-Quellen sie umfassen. Die herstellerübergreifende Anwendung dieserTechnologie - auch über Ford hinaus - stellt einen bedeutenden Schritt nach vornauf dem Weg zu mehr Verkehrssicherheit dar".Unter Leitung der von der Europäischen Kommission unterstützten Partnerschaft"Data for Road Safety" folgt die Vereinbarung einer 16-monatigenMachbarkeitsstudie. Bei der wissenschaftlichen Untersuchung wurden vieleMillionen sicherheitsrelevante Verkehrsinformationen (SRTI) - beispielsweiseüber defekte Fahrzeuge, rutschige Straßen oder eingeschränkte Sicht - erfasst,gesendet und zwischen verschiedenen Fahrzeugen der beteiligten Unternehmenausgetauscht. Zu den Partnern neben Ford zählen bislang BMW, Mercedes-Benz undVolvo, TomTom sowie HERE Technologies. Darüber hinaus steht diese Infrastrukturfür den Datenaustausch auch weiteren Interessenten offen.Vorgänge wie zum Beispiel das Einschalten der Nebelscheinwerfer, eineNotbremsung oder die Aktivierung des Airbags werden an Bord des betreffendenFord-Fahrzeugs erfasst und mithilfe des fahrzeugeigenen FordPass Connect-Modemsan einen sicheren Ford-Server gesendet. Von dort werden diese Informationen -Art der potenziellen Gefährdung und genauer Ort des Geschehens - alsGefahrenmeldungen an die SRTI-Partner verteilt, die ihrerseits Gefahrenmeldungenaus verschiedenen Quellen zusammenstellen und ebenfalls teilen. Alle relevantenSRTI-Gefahrenmeldungen werden sofort und wiederum über Mobilfunk an Fahrzeuge inder Nähe der potenziellen Gefahr gesendet und im Display angezeigt. DieInformationen können nicht nur andere Fahrer warnen, sondern auch Notdienstealarmieren und in Sekundenschnelle genaue Standortdaten bereitstellen, um beiBedarf den Einsatz von Rettungskräften zu beschleunigen."Bei der 'Data for Road Safety'-Infrastruktur handelt es sich um eineöffentlich-private Partnerschaft, die sehr genaue Daten liefert, um dieStraßenverkehrssicherheit zu erhöhen, und somit eine Win-Win-Situation für dieGesellschaft als Ganzes darstellt", sagt Joost Vantomme, Chairman des neuenSRTI-Projekts. "Die am Projekt beteiligten Fahrzeughersteller sind bereit,täglich Daten auszutauschen und werden gemeinsam mit allen beteiligten Partnerneinen wichtigen Beitrag zum SRTI-Datensystem leisten".* Fahrer-Assistenzsysteme wie z. B. "Lokale Gefahrenwarnung" ergänzen dasAngebot und ersetzen weder die Aufmerksamkeit noch das Urteils- undReaktionsvermögen des Fahrers.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518mailto:ihennen1@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4817762OTS: Ford-Werke GmbH