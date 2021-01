Strukturwandel in der Landwirtschaft hält an / Umstellung auf den Ökolandbau hält an

WIESBADEN (ots) - Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ist

seit der vorangegangenen Landwirtschaftszählung 2010 um 12 % auf 263 500

Betriebe gesunken. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche blieb mit 16,6

Millionen Hektar nahezu konstant (-1 %). Die durchschnittliche Größe der

Betriebe lag 2020 damit bei 63 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche je

Betrieb, das waren 13 % mehr als vor zehn Jahren, als ein Betrieb

durchschnittlich 56 Hektar bewirtschaftete. Das ist ein zentrales Ergebnis der

Pressekonferenz "Landwirtschaft im Wandel - erste Ergebnisse der

Landwirtschaftszählung 2020" der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

am 21. Januar 2021 in Wiesbaden. Da die Erhebungszeiträume und

Erhebungsstichtage der Landwirtschaftszählung 2020 am 1. März 2020 oder davor

lagen, bilden die Ergebnisse dieser Erhebung keine Auswirkungen der

Corona-Pandemie ab.



14 % der Betriebe bewirtschaften 62 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche -

Betriebsgrößen im Osten stagnieren