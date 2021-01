Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Hamburger Sparkasse setzt in der Kommunikation stark auf ihr Engagement in derPandemie und profitiert davonIm Lockdown glänzen besonders zwei Sparkassen: Sie setzen sich imReputationsranking für die Shutdown-Monate April bis Juni 2020 an die Spitze. Ambesten gelingt es der Hamburger Sparkasse (Haspa) ,durch den starken Fokus aufihr Engagement in der Pandemie zu punkten. Dahinter folgt die NassauischeSparkasse gleichauf mit der Postbank . Dies sind Ergebnisse einerReputationsmessung des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung(IMWF), für die die Kommunikation von 20 Kreditinstituten aus mehreren MillionenInternetquellen im deutschsprachigen Web ausgewertet wurde.Ausschlaggebend für den Platz im Reputationsranking sind sowohl die Sichtbarkeitwie auch die Tonalität der Beiträge, Quantität und Qualität fließen alsogleichermaßen mit ein. Banken und Sparkassen kommt in der Krise eine wichtigeRolle zu, denn sie sorgen für Stabilität und Liquidität. Doch nicht alle konntenin der Öffentlichkeit auch kommunikativ punkten. Eine Sonderstellung nehmen dieSparkassen ein, wie die Studie zeigt: Sie sind mit ihrer regionalen Verwurzelungund oft jahrzehntelangen Kundenbeziehungen als Ratgeber in der Krise besondersgefragt. "Sparkassen sind traditionell nah dran an der regionalen Wirtschaft,den Betrieben und ihren Stammkunden, sie kennen die Ängste und Nöte der Menschenvor Ort häufig besser als eine Direktbank. Gerade sie können jetzt mitKundennähe punkten", sagt Jörg Forthmann, Geschäftsführer des IMWF. Wie sich dieBanken und Sparkassen geschlagen haben, zeigt das Reputationsranking.Top 10-Ranking der Institute mit der besten Reputation in der Corona-Krise (aufeiner Skala von 0 bis 100)1. Hamburger Sparkasse (53 Punkte)2. Nassauische Sparkasse (48 Punkte)3. Postbank (48 Punkte)4. Deutsche Bank (44 Punkte)5. Dortmunder Volksbank (43 Punkte)6. Targobank (42 Punkte)7. Sparda-Bank West (41 Punkte)8. Sparkasse Hannover (41 Punkte)9. Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (40 Punkte)10. HSBC Trinkaus & Burkhardt (40 Punkte)Die Krise als kommunikative ChanceDen Gesamtsieg sichert sich die Haspa auch dank ihrer hohen Frequenz, wie diequantitative Auswertung zeigt. Sie hat den höchsten Anteil von Beiträgen mitCorona-Bezug, gefolgt von Postbank und Deutscher Bank . Die Hanseaten habendamit am stärksten forciert, ihr Engagement für die Hamburger und für dieHamburger Wirtschaft herauszustellen.Top 10 - die höchsten Anteile der Corona-Berichte an der gesamten Medienresonanz1. Hamburger Sparkasse (19 Prozent)2. Postbank (15 Prozent)3. Deutsche Bank (10 Prozent)