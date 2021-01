DE30: Fehlausbruch bei 14.000 Punkten

++ Europäische Märkte notieren leicht höher ++ DE30 prallt von der Marke von 14.000 Punkten ab ++ S&P hebt langfristigen Ausblick für Daimler an ++



Zu Beginn des heutigen Kassahandels kam es zu einer starken Aufwärtsbewegung, die dem DE30 einen Test der 14.000-Punkte-Marke ermöglichte. Später zogen sich die Indizes jedoch wieder zurück und machten einen Großteil dieser Bewegung wieder zunichte. Im Gegenzug notieren die europäischen Märkte derzeit nur leicht über den gestrigen Schlusskursen. Die Europäische Zentralbank wird ihre geldpolitische Entscheidung um 13:45 Uhr bekannt geben, während Präsidentin Christine Lagarde um 14:30 Uhr eine Pressekonferenz abhält. Nichtsdestotrotz erwarten die Märkte keine große Bewegung von der Notenbank.

Quelle: xStation 5

Der DE30 brach gestern über die Abwärtstrendlinie aus, was darauf hindeutet, dass der Index eine Rückkehr zum Allzeithoch im Bereich von 14.100 Punkten vorbereiten könnte. Der deutsche Leitindex stieg zu Beginn des heutigen Kassahandels an und testete die Widerstandszone bei 14.000 Punkten. Den Bullen gelang es jedoch nicht, das Momentum aufrechtzuerhalten und der DE30 zog sich zur Unterstützung bei 13.940 Punkten zurück. Der Index bleibt weiterhin in einer engen Spanne zwischen 13.940 und 13.960 Punkten gefangen und wartet auf einen Katalysator für die nächste große Bewegung. Der EZB-Zinsentscheid und die Pressekonferenz von Lagarde könnten im Laufe des Tages für zusätzliche Volatilität sorgen.

Unternehmensnachrichten

S&P hat den langfristigen Ausblick von Daimler (DAI.DE) von „negativ" auf „stabil" angehoben. Das Rating wurde mit BBB+ bestätigt. Die Ratingagentur lobte die konservative Finanzpolitik des Autobauers und sagte, dass das Unternehmen von der Einführung von Kosteneffizienzmaßnahmen und der Stabilisierung der Nachfrage profitieren werde.

Airbus (AIR.DE) und Thales (HO.FR) haben von der Europäischen Kommission einen Auftrag in Höhe von 1,47 Milliarden Euro für die Lieferung neuer Satelliten für das Positionierungssystem Galileo erhalten. Jedes Unternehmen hat einen Zuschlag im Wert von der Hälfte des Pools erhalten. Die Verträge werden bis Ende Januar unterzeichnet und die Satelliten sollen bis Ende 2024 gestartet werden.

Die österreichische Einheit von Hochtief (HOT.DE) hat zusammen mit anderen Unternehmen einen 242-Millionen-Euro-Auftrag zum Bau von 2 Linien des Wiener U-Bahn-Netzes erhalten. Die Bauzeit wird voraussichtlich 6 Jahre betragen.

DE30-Mitglieder um 11:23 Uhr. Quelle: Bloomberg



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.