Paris (ots/PRNewswire) - Am 1. Januar 2021 sind die weltweiten Indizes

überzeugend, ja sogar stabiler als zwölf Monate vorher, als die Gesundheitskrise

(beinahe) noch unvorstellbar war. Vor sechs Monaten hätte niemand ein solches

Ergebnis prognostiziert! Tatsächlich reagierte der Markt rasch auf die

Lockdown-Maßnahmen, wobei Auktionshäuser ihre Aktivitäten im oberen Marktsegment

bremsten; insgesamt war das Geschäftsvolumen aber weiterhin extrem hoch und der

Anteil unverkaufter Werke vollkommen stabil. Der Preisindex für zeitgenössische

Kunst verzeichnet sogar einen außergewöhnlichen Zuwachs von 48%.



Die weltweiten Indizes von Artprice (in USD)





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Infographic -https://mma.prnewswire.com/media/1422797/Artprice_Global_Indices_Infographic.jpgThierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der AbteilungArtprice: " Die bei Auktionen im Jahr 2020 weiterverkauften Werke erzieltenüberwiegend höhere Preise. Zwei Segmente stehen besonders im Vordergrund:Arbeiten auf Papier (+55%) und zeitgenössische Kunst (+48%). Dabei ist die beider Berechnung unserer Indizes verwendete Methode zu berücksichtigen und dieTatsache vorwegzunehmen, dass sie mit der Zeit ganz natürlich wieder abnehmen.Versteigerungen und WiederholungsverkäufeVersteigerungen entsprechen dem sichtbaren Segment des Kunstmarktes und sindwahrscheinlich der Bereich, der sich dank der Umstellung auf einen digitalenModus Operandi am besten an die Folgen der Pandemie angepasst hat. Der Berichtüber den Kunstmarkt des Jahres 2020 von Artprice wird bald über alleEinzelheiten dieser Veränderung berichten (die Veröffentlichung unsereskostenlosen Berichts wird für März 2021 erwartet).Die weltweiten Indizes von Artprice werden auf der Grundlage eines ausgewähltenWerke-Pools berechnet. Die Kalkulationsmethode (Methode derWiederholungsverkäufe) gilt als besonders solide. Dabei werden alle zum erstenMal bei einer Versteigerung angebotenen Lose nicht berücksichtigt.Außergewöhnliche WiederverkäufeUnter den Künstlern mit dem größten Wertzuwachs im Jahr 2020 interessierte mansich bei Artprice besonders für Bansky. Sein Acryl auf Leinwand Weston SuperMare (1999) wurde im Jahr 2006 bei Sotheby's in London um 16 700 Dollar erworbenund im Oktober 2020 bei Bonhams in London um 978 000 Dollar wieder verkauft. DerZuwachs entspricht einer jährlichen Rendite von 34% über einen Zeitraum von 14Jahren.Demgegenüber wurde ein kleines Werk auf Leinwand von Raqib Shaw - Untitled(2004) - im Jahr 2008 bei Sotheby's New York um 91 000 Dollar erworben, jedoch