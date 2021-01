Blackhawk Growth‘s psychedelisches Entwicklungs- und Wellness-Behandlungszentrum öffnet seine Pforten und erweitert das Team um eine Psychologin

Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR) (CNSX:BLR.CN) (FWB:0JJ) (US OTC:BLRZF) (das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass eins seiner hundertprozentigen Portfoliounternehmen, Trip Pharma Inc. („Trip Pharma“), ein auf psychische Gesundheit und Wellness spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Produktion von Psychedelika und Psychotherapie konzentriert, heute am 21. Januar 2021 das LeichtMind (ausgesprochen „Light Mind“) Center für den Betrieb eröffnet hat.

Das erste LeichtMind Center unter der Anschrift #101 10301-109 Street im Stadtzentrum von Edmonton, Alberta, ist auf die Verabreichung ganzheitlicher und psychedelisch verstärkter Psychotherapie spezialisiert.

Die LeichtMind Clinics werden von Dr. Krista Leicht geleitet und bieten den Patienten eine erstklassige Versorgung und komplementäre Behandlungen bei gleichzeitig inklusiver und stigmafreier Umgebung. Dr. Leicht wird von einem Team gleichgesinnter Psychiater, Psychologen und Medizintechniker unterstützt, dessen Ziel es ist, die psychische Gesundheitskrise in Kanada zu bekämpfen und über Telemedizin jeden Menschen auf der Welt zu erreichen.

Blackhawk möchte auch die Psychologin Alisha Sabourin im Team von LeichtMind begrüßen. Alisha Sabourin ist eine in der Provinz Alberta registrierte Psychologin. Sie bietet Beratung und Psychotherapie für Erwachsene und Paare. Frau Sabourin ist adäquat ausgebildet, um Unterstützung, Führung und Leitung durch die Verwendung einer Vielzahl von therapeutischen Modalitäten anzubieten. Insbesondere ist sie in der Grief Recovery Method und in Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ausgebildet. Sie verfügt über eine spezielle Ausbildung in der Arbeit mit Phobien und Substanz- und Verhaltensabhängigkeiten.

Blackhawk plant, sowohl die Anzahl der unter der Marke LeichtMind betriebenen Kliniken zu erhöhen als auch die angebotenen Behandlungen zu erweitern. Wenn und falls das Unternehmen eine Lizenz als Händler von kontrollierten Arzneimitteln und Stoffen in Kanada erhält, wird diese Lizenz es den Zentren ermöglichen, die von Trip Pharma selbst hergestellten Medikamente und Verbindungen anzubieten.

„Ich freue mich sehr, meinen Traum von einer umfassenderen Versorgung meiner Patienten endlich zu verwirklichen“, so Dr. Krista Leicht von LeichtMind und TripPharma. „Seit Jahren habe ich gesehen, dass viele Patienten mit konventioneller medizinischer und psychiatrischer Behandlung eine nur suboptimale oder unvollständige Lösung ihrer Probleme erreichen. Angesichts der exponentiell zunehmenden Belastung unserer Bevölkerung durch psychische Probleme fühle ich mich privilegiert und in der einzigartigen Lage, innovative neue Behandlungsoptionen anzubieten.“

„LeichtMind wird eine wertvolle und notwendige Behandlungsoption anbieten“, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. „Es war eine Offenbarung, Dr. Leicht bei der Umsetzung ihrer Vision zu beobachten und ein branchenführendes Behandlungszentrum zu schaffen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass LeichtMind eine herausragende Initiative für Blackhawk sein wird, und ich freue mich darauf, unsere Aktionäre über das Wachstum auf dem Laufenden zu halten.“

Über Dr. Krista Leicht

Dr. Leicht ist eine in Kanada ausgebildete und in Alberta zugelassene Ärztin und Psychiaterin, die über 20 Jahre klinische Erfahrung in das Team einbringt. Sie hat in einer gut ausgelasteten Praxis Patienten sowohl stationär als auch ambulant versorgt, und hierbei Erwachsene allgemeinpsychiatrisch betreut und sich auf die komplexen Bedürfnisse von Menschen mit Entwicklungsbehinderungen spezialisiert.

Dr. Leicht unterhält eine Krankenhauspraxis im Alberta Hospital Edmonton und betreut ambulante Patienten in einer Klinik im südlichen Edmonton. Auch unterrichtet sie weiterhin Medizinstudenten, Assistenzärzte und schult Kollegen mit Schwerpunkt Allgemeinmedizin. Dr. Leicht hat es sich in der klinischen Praxis und im eigenen Leben zum Ziel gesetzt, mehr zu leisten: Das Leben der Patienten durch einzigartige und innovative Therapien zu verbessern und zu bereichern, sieht sie als ihre Berufung an.

Leichtmind Edmonton

#101 10301-109 Street

Edmonton, Alberta

(825) 777-TRIP (8747)

WWW.LEICHTMIND.COM

info@leichtmind.com

Chief Financial Officer

Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Zula Kropivnitski zum Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bekannt zu geben.

Frau Kropivnitski ist CPA und war als CFO und Direktor für verschiedene öffentliche und private Unternehmen tätig. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in verschiedenen Branchen wie Life Science, dem Rohstoffsektor und Gaming. In allen ihren vorherigen Positionen war sie für die Bereiche Finanzberichterstattung, Unternehmensfinanzierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verantwortlich. Frau Kropivnitski hat die berufliche Qualifikation einer CPA und darf sich als solche bezeichnen.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Frau Kropivnitski ist Konstantin Lichtenwald als Chief Financial Officer des Unternehmens zurückgetreten. Wir danken Herrn Lichtenwald für seine Beiträge und seine Unterstützung von Blackhawk.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, Trip Pharma, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

