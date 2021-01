UBS belässt AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach der Beteiligung an dem französischen Wasserstoffproduzenten H2V Normandy auf "Buy" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Der Industriegasekonzern Air Liquide wolle sich wohl auch an dem Bau einer geplanten Fabrik zur CO2-armen Produktion von Wasserstoff beteiligen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Inwiefern H2V Normandy dadurch unter dem Strich neue Kunden für "grünen Wasserstoff" gewinne oder Kunden verliere, die bislang "grauen Wasserstoff" gekauft haben, könne zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 14:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 14:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.