Berlin (ots) - Unter den Preisträger*innen befinden sich die Autoren Prof. Dr.

Markus Rex, Prof. Terje Tvedt, Jochen Wiede, Simon Winder, Erik Fosnes, Ebba D.

Drolshagen, Susanne Philipps, Dr. Andreas von Heßberg, Uri Jeremias und Hans

Sautter. Der LifetimeAward geht an Clemens Schüssler, Verleger im Münchner

Verlagshaus GeraNova Bruckmann.



Mit dem ITB BuchAward zeichnet die ITB Berlin jährlich die nationalen und

internationalen touristischen Fachpublikationen aus, vorrangig in deutscher

Sprache oder in deutscher Übersetzung. Mit dem Ziel, über Ländergrenzen hinaus

Aufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen im Bereich

Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die ITB Berlin auch 2021 mit

dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die ITB BuchAwards sind nicht

dotiert.







Zum Auftakt von ITB Berlin NOW, der Plattform, die 2021 pandemiebedingt reindigital stattfindet - und auf eine Preisverleihungszeremonie verzichtet - wurdebereits im Dezember 2020 der Reise-Kalenderpreis für den großformatigenWandkalender " Japan 2021 - Land der aufgehenden Sonne " (Weingarten/AthesiaKalenderverlag) zur Einstimmung auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokiovergeben. Weitere ausgezeichnete Japan-Titel der Kategorien "KulturEN" und"Managementpreis der ITB Berlin" sind der fernöstlichen Destination Japangewidmet.Die ITB BuchAwards 2021:Kategorien, Preisträger*innen und ihre VerlageDestinationsAward "Bhutan"Dr. Andreas von Heßberg | Trescher Verlag"Bhutan"Sustainable ResponsibilityProf. Dr. Markus Rex | Verlag C.Bertelsmann"Eingefroren am Nordpol - Das Logbuch von der "Polarstern"Esther Horvath, Sebastian Grote, Katharina Weiss-TuiderPrestel VerlagBildband "Expedition Arktis - Die größte Forschungsreise aller Zeiten"Länderwissen - aktuell: SeidenstraßeDr. Susan Whitfield (Hg.) | WBG THEISS Verlag"Die Seidenstraße - Landschaften und Geschichte"Das besondere ReisebuchProf. Terje Tvedt | C.H. Links Verlag"Der Nil - Fluss der Geschichte"Jochen Wiede | marix/Verlagshaus Römerweg für die Titel:"Abendländische Gartenkultur - Sehnsucht nach Landschaft seit der Antike","Fernöstliche Gartenkultur - Geheimnisvolle Gärten Chinas und Japans","Orientalisch-Persische Gartenkultur - Paradiese und der Garten im Islam"Das literarische ReisebuchSimon Winder, Übers. Nathalie Lemmens | Siedler Verlag"Herzland - Eine Reise durch Europas historische Mitte zwischen Frankreich undDeutschland"Erik Fosnes Hansen, Ebba D. DrolshagenCorso/Verlagshaus Römerweg