Düsseldorf (ots) - 83 Prozent der Familienunternehmen vertrauen auf einen Beirat

/ In vier von fünf Gremien sitzen Gesellschafter oder Mitglieder der Familie /

Digitalisierungskompetenz ist Mangelware / NextGen in den meisten Beiräten kaum

vertreten



Sparrings-Partner auf Augenhöhe, Berater bei strategischen Entscheidungen, aber

auch Kontrolleur der Geschäftsführung: Beiräte gehören mittlerweile zum Standard

guter Führung von Familienunternehmen sowie dem Mittelstand und haben sich als

zentrales Governance-Instrument fest etabliert. Die Qualität und Stringenz, mit

der Beiräte eingerichtet werden, lässt aber zu wünschen übrig: Die Mitglieder

des Gremiums sind im Schnitt zu alt, falsch ausgewählt und lassen Kompetenzen in

Zukunftsthemen vermissen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Befragung im Auftrag

der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und der INTES Akademie für

Familienunternehmen unter 250 Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum.









Der Anteil der Familienunternehmen, die auf ein externes Beratungs- oder

Kontrollgremium - also einen Bei-, Aufsichts- oder Verwaltungsrat - vertrauen,

ist seit 2002 von 39 deutlich auf 83 Prozent gestiegen; obwohl die meisten

Unternehmen gesetzlich nicht zur Einrichtung eines solchen Gremiums verpflichtet

sind. "Dass immer mehr Familienunternehmen auf Beiräte setzen, ist eine gute

Entwicklung, denn das Gremium kann als Impulsgeber oder Aufsichtsgremium eine

wichtige Rolle einnehmen. Aber dafür muss es mit den richtigen Kompetenzen

besetzt sein", kommentiert Uwe Rittmann, Leiter Familienunternehmen und

Mittelstand sowie Geschäftsführungsmitglied bei PwC Deutschland. "Unsere Studie

zeigt jedoch: Viele Familienunternehmen betreiben die Beiratsarbeit noch nicht

mit der gebotenen Konsequenz und lassen die Chancen, die ein Beirat bietet,

zumindest teilweise ungenutzt. Das ist verschenktes Potenzial. Mein Plädoyer

lautet: Wenn schon Beirat, dann richtig."



Beiräte stammen immer häufiger aus dem Kreis der Familie



Ein weiteres Ergebnis: Die Mitwirkung von Familienmitgliedern in den

Beiratsgremien nimmt zu. Vier von fünf Familienunternehmen (81 Prozent) besetzen

ihre Beiräte unter anderem mit Gesellschaftern und Mitgliedern der Familie

(2013: 67 Prozent). "Dies zeigt ein zunehmendes Verantwortungsbewusstsein der

Gesellschafter für ihr Familienunternehmen. Allerdings sollte hierbei eine

Grundregel der 'Good Governance' beachtet werden", so Gerold Rieder,

Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen. "Sie besagt: Wenn

die Geschäftsführung von Familienmitgliedern geleitet wird, sollte der

Vorsitzende des Beirats von einem familienunabhängigen Mitglied besetzt werden - Seite 2 ► Seite 1 von 3



Fünf von sechs Familienunternehmen vertrauen auf einen BeiratDer Anteil der Familienunternehmen, die auf ein externes Beratungs- oderKontrollgremium - also einen Bei-, Aufsichts- oder Verwaltungsrat - vertrauen,ist seit 2002 von 39 deutlich auf 83 Prozent gestiegen; obwohl die meistenUnternehmen gesetzlich nicht zur Einrichtung eines solchen Gremiums verpflichtetsind. "Dass immer mehr Familienunternehmen auf Beiräte setzen, ist eine guteEntwicklung, denn das Gremium kann als Impulsgeber oder Aufsichtsgremium einewichtige Rolle einnehmen. Aber dafür muss es mit den richtigen Kompetenzenbesetzt sein", kommentiert Uwe Rittmann, Leiter Familienunternehmen undMittelstand sowie Geschäftsführungsmitglied bei PwC Deutschland. "Unsere Studiezeigt jedoch: Viele Familienunternehmen betreiben die Beiratsarbeit noch nichtmit der gebotenen Konsequenz und lassen die Chancen, die ein Beirat bietet,zumindest teilweise ungenutzt. Das ist verschenktes Potenzial. Mein Plädoyerlautet: Wenn schon Beirat, dann richtig."Beiräte stammen immer häufiger aus dem Kreis der FamilieEin weiteres Ergebnis: Die Mitwirkung von Familienmitgliedern in denBeiratsgremien nimmt zu. Vier von fünf Familienunternehmen (81 Prozent) besetzenihre Beiräte unter anderem mit Gesellschaftern und Mitgliedern der Familie(2013: 67 Prozent). "Dies zeigt ein zunehmendes Verantwortungsbewusstsein derGesellschafter für ihr Familienunternehmen. Allerdings sollte hierbei eineGrundregel der 'Good Governance' beachtet werden", so Gerold Rieder,Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen. "Sie besagt: Wenndie Geschäftsführung von Familienmitgliedern geleitet wird, sollte derVorsitzende des Beirats von einem familienunabhängigen Mitglied besetzt werden -