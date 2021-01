Office Cubes für die Winterzeit / Designer-Bürowürfel für Outdoor, die dank Heizung auch im Winter komfortables Arbeiten erlauben (FOTO)

Venlo (ots) - Für kalte Winter hat die niederländische Firma Office Cube den

Designer-Bürowürfel "Cube Max" entwickelt ( http://www.officecube.nl/de ). Der

transparente, geschlossene Cube, in dem je nach Größe ein oder zwei

Arbeitsplätze bereitstehen, lässt sich überall aufstellen, wo es Strom gibt.

Beispielsweise im Garten, auf der Terrasse, im Park oder auf dem Parkplatz. An

jeder Stelle ist der beinahe vollverglaste und patentierte Designer-Würfel ein

Hingucker.



In der Ausführung "Cube Max" schafft eine Heizung eine angenehme Atmosphäre

selbst bei frostigen Außentemperaturen. Im Sommer sorgt eine integrierte

Klimaanlage für eine wohltemperierte Arbeitsumgebung. Laut Anbieter hat "das

etwas andere Büro" eine Haltbarkeit von mehr als 50 Jahren, also weit über die

Coronazeit hinaus, in der ein derart isoliertes Büro natürlich besonders gefragt

ist.







Klimaanlage für 595 Euro monatlich zu haben. Nach drei Jahren geht der Würfel

komplett ins Eigentum über, vorausgesetzt, man hat am Anfang eine Anzahlung von

6.000 Euro geleistet. Alternativ kauft man den schicken Würfel für 24.995 Euro

auf einen Schlag. Office Cube liefert die Würfel-Büros überall in Deutschland

aus. Für die Aufstellung wird weder ein Betonfundament noch eine Baugenehmigung

benötigt. Eine feste Stellfläche und ein herkömmlicher 220-Volt-Stromanschluss

genügen.



Der Erfinder Lucien Bongers sagt: "Die Nachfrage ist riesig. Wer heute bestellt,

muss mit vier bis sechs Monaten Lieferzeit rechnen. Dafür bekommt man ein

einzigartiges Outdoor-Büro, das mindestens eine halbe Ewigkeit hält."



Office Cube ( http://www.officecube.nl ) hat einen transparenten, geschlossenen

Designer-Würfel mit integriertem Büro entwickelt, der überall aufgestellt werden

kann: im Garten, auf der Terrasse, auf dem Parkplatz, in einer Hotellobby oder

an öffentlichen Plätzen. Das "etwas andere Büro" ist in zwei verschiedenen

Größen erhältlich: 2 x 2 (vier Quadratmeter) für eine und 3 x 3 (neun

Quadratmeter) für zwei Personen. In beiden Größen stehen die Varianten

"Executive" (alles, was man braucht), "Max" (mit Heizung und Klimaanlage) sowie

"Remote" (ohne Strom für die "freie Wildbahn") zur Verfügung.



