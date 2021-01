Anlegerverlag TUI: grandiose Aussichten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.01.2021, 12:48 | 16 | 0 | 0 21.01.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Feuerwerk, das TUI hier derzeit abbrennt! Die Aktie geht weiter durch die Decke und hält für absolut jeden Anleger Gewinne parat. Wird es möglich sein, in kurzer Zeit schon wieder die Marke von 5 Euro zu knacken? Ausgeschlossen ist es auf keinen Fall. Im weiteren Verlauf der Coronapandemie stehen Lockerungen an und das sieht man auch am Kursverlauf der Aktie! Anleger-Tipp: Wir haben heute ein ganz besonderes Geschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier klicken. Absolut beeindruckend, wie TUI wieder die Anleger auf seine Seite bringen kann. Trotz der Kapitalerhöhung wird TUI in kurzer Zeit wieder an seine alten Werte herankommen können. Glänzende Aussichten also für das Unternehmen aus Hannover, das im Zuge der Coronapandemie riesige Verluste einstecken musste und mehrfach vom Staat gerettet wurde. Nun aber geht es wieder steil bergauf. Die Aktie zählt zu den großen Gewinnern der letzten Tage und holt die Anleger zurück in Boot. Die Anlegerstimmung könnte nicht besser sein, gerade weil man darüber nachdenkt, dass bald wieder Reisen möglich sind. Aufgrunddessen gibt es einen Kursgewinn von 1,38 Prozent zu verzeichnen. Die Aktie wächst um 0,065 Euro und steht nun bei 4,765 Euro! Fazit: Bei TUI geht’s jetzt wieder richtig rund. Aber zählt die Aktie zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



