BERLIN (dpa-AFX) - Auch wenn der Schienenverkehr in Deutschland aufgrund der Corona-Krise viele Fahrgäste eingebüßt hat: Über zu wenig Aufmerksamkeit und auch Geld konnten sich die Unternehmen, allen voran die Deutsche Bahn, in den vergangenen zwei Jahren nicht beschweren. Sie nimmt einen prominenten Platz im aktuellen Koalitionsvertrag ein, der neben einer Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 auch eine deutliche Erhöhung des Schienenanteils am Güterverkehr auf 25 Prozent vorsieht. Master- und Finanzpläne wurden aufgelegt, um das marode Schienennetz zu modernisieren, Baustellenzeiten zu verkürzen und das Angebot auf der Schiene deutlich zu verbessern.

Damit das auch nach der Bundestagswahl im Herbst so bleibt, haben acht Bahnverbände am Donnerstag einen Forderungskatalog für die nächste Regierungskoalition vorgestellt. "Ganz wesentlich ist, dass wir einen langen Atem haben", sagte Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). "Wenn wir tatsächlich die Klimaziele erreichen wollen, die wir erreichen müssen, dann müssen wir jetzt die Schiene weiter stärken."