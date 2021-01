Vier SKODA Modelle triumphieren als ,Importsieger 2020' bei AUTO BILD (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - OCTAVIA setzt sich als bestes Importauto bei den

,Kompaktwagen' durch



- KAMIQ liegt bei den ,Kleinen SUV' auf Platz eins aller Importautos



- KODIAQ erzielt Sieg in der Importkonkurrenz der ,Großen SUV'





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- SUPERB gewinnt als bestes Importfahrzeug der ,Mittelklasse'AUTO BILD hat die besten Importautos aus den Tests der vergangenen zwölf Monateausgewählt. 2020 zählen gleich vier SKODA Modelle zu den Gewinnern: OCTAVIA,SUPERB, KAMIQ und KODIAQ liegen in ihrer jeweiligen Fahrzeugkategorie an derSpitze und erhalten den Titel ,Importsieger 2020'. Darüber hinaus verzeichneteSKODA im vergangenen Jahr mehr Neuzulassungen als jede andere Importmarke.Mit über 181.100 Neuzulassungen in 2020 lässt SKODA alle anderen Importmarkenhinter sich. Das entspricht einem Marktanteil von 6,2 Prozent. Über dieAuszeichnung als ,Importsieger' von AUTO BILD entscheiden aber nicht dieNeuzulassungen, sondern die besten Testresultate des Jahres. Hierbei setztensich vier Modelle des tschechischen Herstellers gegen sämtliche Wettbewerberihrer jeweiligen Fahrzeugkategorie durch.Der SKODA OCTAVIA sicherte sich mit 565 Punkten und damit 25 Punkten Vorsprungauf Platz zwei den Sieg bei den importierten ,Kompaktwagen'. Die vierteGeneration des Markenbestsellers punktet im Test von AUTO BILD mit dem bestenPlatzangebot, modernem Infotainment und ausgewogenem Fahrwerk. Zudem bietet derneue OCTAVIA die größte Antriebsvielfalt, die es je bei einem SKODA Modell gab:Zur Wahl stehen effiziente Benzin- und Dieselmotoren, die Erdgasvariante G-TEC*sowie Plug-in-Hybridantrieb* und Aggregate mit Mild-Hybridtechnologie.In der ,Mittelklasse' der Importfahrzeuge führte 2020 kein Weg am SKODA SUPERBvorbei. Die Experten von AUTO BILD loben ihn unter anderem für sein großzügigesPlatzangebot, moderne Technik und seine zahlreichen Assistenzsysteme. Mitinsgesamt 572 Punkten landet er klar auf Platz eins, 57 Punkte vor dem Zweiten.Damit wiederholt der SUPERB seinen Sieg aus 2019.Auch der SKODA KAMIQ bestätigt bei AUTO BILD eindrucksvoll das markentypischgroße Raumangebot. Sowohl der Platz für Passagiere vorne und hinten als auch derKofferraum mit bis zu 1.397 Liter Fassungsvolumen beeindruckten die Experten imTest. Weitere Pluspunkte sammelte das Crossover-Modell mit souveränemFahrverhalten und tollem Komfort. Mit 547 Punkten liegt der SKODA KAMIQ 46Zähler vor dem Zweitplatzierten und sichert sich den Titel ,Importsieger 2020'in der Importkategorie ,Kleine SUV'.Den ersten Rang bei den ,Großen SUV' in der Importkonkurrenz verleiht AUTO BILDdem SKODA KODIAQ . Neben den 2.005 Liter Kofferraumvolumen überzeugt das