CREDIT SUISSE belässt ASML auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 450 auf 540 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023. Er verwies auf den besser als erwarteten Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters, der lediglich durch höhere operative Aufwendungen getrübt werde./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 05:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.