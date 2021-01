TK Maxx unterstützt mit Gemeinschaftsfonds deutschlandweit lokale Wohltätigkeitsorganisationen / Mitarbeiter bestimmen mit

Düsseldorf (ots) - Auch im neuen Jahr unterstützt der beliebte

Off-Price-Retailer TK Maxx wieder zahlreiche soziale Projekte. Im Rahmen des

Gemeinschaftsfonds der "TK Maxx and Homesense Foundation" haben Mitarbeiter aus

den Stores, Vertriebszentren und Büros von TK Maxx die einzigartige Möglichkeit,

Herzensprojekte mit einer Spende zu unterstützen. Nominiert werden können lokale

Charity-Organisationen, die herausragende Arbeit für besonders schutzbedürftige

Menschen leisten.



"Bei TJX Europe unterstützen wir mit Leidenschaft lokale Gemeinschaften. Wir

sind stolz darauf, unsere Mitarbeiter nun in diese Entscheidungen miteinbinden

zu können und dort etwas zu bewirken, wo es wirklich wichtig ist. Denn

Wohltätigkeit beginnt schließlich zu Hause!", erklärt das Unternehmen.





Eine der unterstützten Organisationen ist das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig inMarkkleeberg bei Leipzig. Das Kinderhospiz ist eine medizinische Einrichtung,die Familien mit schwerstkranken Kindern ab dem Zeitpunkt der Krankheitsdiagnosebeherbergt und betreut. Dabei werden die Kosten für Pflege, Unterkunft,Versorgung und psychosoziale Therapien nur zu einem Teil und nur bis zum Tod desKindes von den Kranken- und Pflegekassen gedeckt. Staatliche Zuschüsse erhältdas Kinderhospiz nicht. Nicole Lippmann, Mitarbeiterin im TK Maxx Store inLeipzig, schlug die Einrichtung vor und erklärt: "Das Kinderhospiz BärenherzLeipzig unterstützt Eltern mit schwer erkrankten Kindern und jungen Erwachsenenauf ihrem leidvollen Weg. Solche Einrichtungen sind extrem wertvoll und wichtigfür die Betroffenen und ohne die Unterstützung durch Spenden gäbe es sie nicht."Auch für Jessica Harbauer, Mitarbeiterin des TK Maxx Stores in Worms, ist dieTeilnahme am Gemeinschaftsfonds-Projekt von TK Maxx eine Herzensangelegenheit.Die Organisation ihrer Wahl, Sternengeflüster e.V. in Worms-Horchheim imSüdwesten Deutschlands, unterstützt Eltern, die ihr Baby vor, während oderunmittelbar nach der Geburt verloren haben mit einem Angebot aus verschiedenenBeratungs- und Begleitungsangeboten sowie Gesprächsgruppen. "Das Thema der sog.Sternenkinder zählt in Deutschland immer noch zu den Tabu-Themen. Dies macht esfür Betroffene umso schwerer. Ich finde es wichtig, dieses so wichtige Themaanzusprechen und Institutionen, die Betroffenen Support geben, zu unterstützen",erklärt Jessica Harbauer.Mitten im Ruhrgebiet befindet sich das Jugendzentrum Stadtmitte vom Verein "SKJ- Soziale Kinder- und Jugendarbeit e.V.", der seit über 50 Jahren mit vierEinrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Mülheim an der Ruhr, tätigist. Die Einrichtungen setzen dabei auf ein ausgewähltes Programm zur sinnvollenFreizeitgestaltung und Aufarbeitung sozialer Defizite, wobei die Bedürfnisse derKinder- und Jugendlichen immer im Vordergrund stehen. "Ich finde es wichtig,dass es solche sozialen Einrichtungen gibt, die Kindern und Jugendlichen einePerspektive geben", erklärt Petra Kunst, Mitarbeiterin im TK Maxx Store Mülheim,ihre Wahl.Seit dem Start des Gemeinschaftsfonds im Jahr 2015 wurden von der TK Maxx andHomesense Foundation über 1,9 Millionen Euro an verschiedene lokaleWohltätigkeitsorganisationen in ganz Europa gespendet.Über TK MaxxTK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe,einem selbstständigen Unternehmensbereich des weltweit größtenOff-Price-Unternehmens TJX Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die ersteTK Maxx Filiale in Großbritannien. Das Unternehmen ist in Großbritannien,Irland, Deutschland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK MaxxFilialen vertreten. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 155 Stores. ZuTJX Europe gehören mehr als 600 Stores in ganz Europa, darunter mehrereHomesense Filialen in Großbritannien und Irland.Die "TK Maxx and Homesense Foundation" ist eine eingetrageneWohltätigkeitsorganisation in England und Wales (1162073). Eingetragen alsGesellschaft mit beschränkter Haftung in England und Wales (9156201).Eingetragene Adresse: 50 Clarendon Road, Watford, WD17 1TX.Pressekontakt:Ogilvy Public RelationsTel: +49 (0) 211 49700 730E-Mail: mailto:TKMaxxPresseDeutschland@ogilvy.comInstagram: @tkmaxxdeFacebook: tkmaxxdeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/101088/4817980OTS: TK Maxx