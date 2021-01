Newlox setzt Goldguss fort

Vancouver (British Columbia), 21. Januar 2021. Newlox Gold Ventures Corp. (CSE: LUX , Frankfurt/Stuttgart: NGO ) („Newlox“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Goldguss in der ersten umweltfreundlichen Verarbeitungsanlage des Unternehmens in Costa Rica fortgesetzt wurde. Newlox Gold hat sein erstes Gold-Doré für 2021 gegossen und das Betriebsteam plant, regelmäßig Gold für den Verkauf zu gießen, während der Betrieb in den kommenden Monaten auf die volle Kapazität hochgefahren wird.

Abb. 1: Aufgerüstete Anlage und jüngster Gold-Doré-Barren von Newlox Gold

Die Goldproduktion in der Anlage 1 wurde nach der unvermeidlichen Aussetzung der Betriebe aufgrund von COVID-19 Anfang 2020 fortgesetzt. In dieser Zeit nutzte Newlox die Situation, um seine erste Verarbeitungsanlage an einen günstigeren, dauerhaften Standort zu verlegen, der den längerfristigen Wachstumszielen entspricht.

Das Unternehmen betreibt nun eine deutlich verbesserte Verarbeitungsanlage, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 den vollen Durchsatz von 80 Tonnen pro Tag erreichen wird. Die bisherigen Gewinnungsraten haben einen Cutoff-Gehalt des Rohmaterials von neun Gramm Gold pro Tonne und Gewinnungsraten von etwa 90 Prozent ergeben. Das Management freut sich auf eine erhöhte Edelmetallproduktion und -verkäufe in den kommenden Quartalen.

Eine Nachricht von President und CEO Ryan Jackson:

„Wir freuen uns, unser erstes Gold-Doré im Jahr 2021 zu gießen, was einen Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Produktion in der Anlage 1 darstellt. Dieser erste Guss in unserer aufgerüsteten Anlage verdeutlicht, dass die technischen Systeme gut funktionieren und bereit für die Skalierung sind.

Das Hauptaugenmerk ist nun darauf gerichtet, den täglichen Durchsatz zu steigern und die Produktionsziele des Unternehmens zu erreichen. Nachdem wir im Dezember eine beträchtliche Finanzierung für das Unternehmen abgeschlossen haben, verfügt Newlox Gold über eine starke finanzielle Basis, die die Aufrüstung des Betriebs in der Anlage 1 sowie die Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützt.“