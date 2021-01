Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zwei Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 10,10 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die für Thyssenkrupp bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen Thyssenkrupp-Aktionäre.

