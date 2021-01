Versus Systems Inc. meldet den Abschluss des öffentlichen Emissionsangebots in Höhe von $ 11,0 Millionen

LOS ANGELES, CA – 21. Januar 2021 - Versus Systems Inc. („Versus” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: VS) (CSE: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Emissionsangebot von 1.280.000 Einheiten abgeschlossen hat. Ferner hat der Underwriter seine Mehrzuteilungsoption für den Kauf von weiteren 192.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des Underwriting-Discounts in vollem Umfang ausgeübt. Für das Emissionsangebot war ein Preis von USD 7,50 pro Einheit für einen Bruttoerlös von USD 11.040.000 vor Abzug der Underwriting-Discounts und -Provisionen sowie der sonstigen von Versus zahlbaren Kosten für das Emissionsangebot festgelegt. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie, einem Einheit-A-Warrant und einem Einheit-B-Warrant, die jeweils zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von USD 7,50 pro Aktie berechtigten.

Der Handel mit den Stammaktien und den Einheit-A-Warrants hat am 15. Januar 2021 am Nasdaq Capital Market unter den Handelssymbolen „VS” bzw. „VSSYW” begonnen.

Die Registrierungserklärung im Hinblick auf diese Wertpapiere wurde am 14. Januar 2021 von der Securities and Exchange Commission („SEC”) für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden.

Lake Street Capital Markets, LLC, fungierte als alleiniger Book-Running-Manager für das Emissionsangebot.

Dieses Emissionsangebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts für dieses Emissionsangebot wurde am 19. Januar 2021 bei der SEC eingereicht und kann außerdem bei Lake Street Capital Markets, LLC, angefordert werden: schriftlich unter der Anschrift 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, Minnesota 55402, telefonisch unter der Nummer +1 (612) 326-1305 oder per E-Mail unter info@lakestreet.com. Diese Dokumente können auch kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden.