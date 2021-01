XClinical fusioniert mit Carenity und Fortress Medical Systems, um ein neues Data-Science-Unternehmen für die weltweiten Life-Science-Märkte zu bilden

XClinical, ein führender Anbieter von eClinical-Software meldet die Fusion mit dem französischen Unternehmen Carenity, einer sozialen Plattform, die Patienten und Betreuungspersonen weltweit unterstützt, und Fortress Medical Systems, dem Anbieter von Clindex mit Sitz in den Vereinigten Staaten, einem integrierten CTMS-System (Clinical Trial Management System) und EDC-System (Electronic Data Capture). Alle drei Unternehmen sind Traditionsunternehmen in ihren jeweiligen Märkten. Die Gruppe wird von dem deutschen Private Equity Unternehmen BID Equity finanziert. Gemeinsam werden die drei Unternehmen ein neues innovatives Data-Science-Unternehmen bilden, das auf Spitzentechnologie basiert. Die Gruppe sorgt für erstklassige Data-Science- und eClinical-Softwarelösungen und bietet somit eine vollständige Abdeckung des klinischen Entwicklungsprozesses für seine mehr als 150 Kunden in mehr als 20 Ländern, darunter die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und China.

Biopharmazeutika-, Medizingeräte- und wissenschaftliche Sponsoren und globale Forschungsorganisationen (CROs) werden von progressiven und kosteneffizienten Lösungen profitieren, wie etwa Machbarkeitsstudien, Erfassung von Daten aus der realen Welt (Real World Evidence), Patientenrekrutierung, Marktzugangsunterstützung in Kombination mit EDC, CTMS, IWRS, eTMF, RBM und eCOA.