Rating der SeniVita Social Estate AG auf C herabgestuft

Hamburg (ots) - Euler Hermes Rating stuft das Emittentenrating und das

Emissionsrating der Wandelanleihe 2015/2025 der SeniVita Social Estate AG von CC

auf C herab. Der Ausblick für beide Ratings ist unbestimmt.



Ausschlaggebend für die Herabstufung des Emittentenratings der SeniVita Social

Estate AG (SSE) von CC auf C sind erhöhte Risiken durch eine Abschwächung der

Zahlungsfähigkeit, so dass Euler Hermes Rating von einem weiteren Anstieg des

stark erhöhten Finanzrisikos ausgeht. Die Ertragskraft der SSE Gruppe wird durch

fehlende Neuprojektierungen, die geringe Auslastung der Pflegeeinrichtungen

sowie hohe Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Unternehmens als

sehr schwach bewertet. Die Kapitalstruktur sowie Entschuldungspotenziale und

Zinsdeckungen bewertet die Ratingagentur aufgrund des negativen Eigenkapitals

der SSE und des hohen Finanzierungsbedarfs gleichfalls als sehr schwach. Negativ

bewerten die Analysten Liquiditäts- und Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der

Insolvenz der Gesellschafterin Dr. Wiesent Sozial gGmbH.







erhöht. Negativ bewertet die Agentur insbesondere erhöhte Projektentwicklungs-

und Betreiberrisiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Das

abgeschwächte wirtschaftliche Umfeld und eine geringere Marktliquidität

beeinflussen die Verkaufsmöglichkeiten von Wohneinheiten und damit das

Geschäftsmodell zusätzlich negativ.



Euler Hermes Rating sieht erhöhte Reorganisations- und Sanierungsrisiken sowie

negative externe Einflüsse durch die Mitgesellschafterin Dr. Wiesent Sozial

gGmbH, die am 16. Dezember 2020 einen Insolvenzantrag gestellt hat. Aufgrund des

sehr schwachen Ankerratings führen die operationellen Risiken und negativen

externen Einflüsse zu keiner weiteren Herabstufung.



Euler Hermes Rating stuft das Emissionsrating der Wandelanleihe 2015/2025 (ISIN

DE000A13SHL2, WKN A13SHL) der SeniVita Social Estate AG ("SSE") aufgrund der

Abschwächung des Emittentenratings der SeniVita Social Estate AG um einen Notch

herab (C). Einflussfaktoren sind die Abschwächung der Rückführungsquote, der

nicht nachrangige Anleihestatus sowie die angemessenen Gläubigerschutzrechte in

einem Ausfallszenario der besicherten Inhaber-Teilschuldverschreibungen.



SeniVita Social Estate AG ist ein Projektentwickler von

seniorengerechtes betreutes Wohnen (Pflegekonzept "AltenPflege 5.0/6.0"). Die

SeniVita Social Estate AG erzielte 2019 mit 38 Mitarbeitern einen nicht

konsolidierten Umsatz von EUR 27,8 Mio. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Senivita Social Estate Hybridanleihe 6,50 % bis 05/20 jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Das Geschäftsrisikoprofil der SSE Gruppe bewertet Euler Hermes Rating als starkerhöht. Negativ bewertet die Agentur insbesondere erhöhte Projektentwicklungs-und Betreiberrisiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Dasabgeschwächte wirtschaftliche Umfeld und eine geringere Marktliquiditätbeeinflussen die Verkaufsmöglichkeiten von Wohneinheiten und damit dasGeschäftsmodell zusätzlich negativ.Euler Hermes Rating sieht erhöhte Reorganisations- und Sanierungsrisiken sowienegative externe Einflüsse durch die Mitgesellschafterin Dr. Wiesent SozialgGmbH, die am 16. Dezember 2020 einen Insolvenzantrag gestellt hat. Aufgrund dessehr schwachen Ankerratings führen die operationellen Risiken und negativenexternen Einflüsse zu keiner weiteren Herabstufung.Euler Hermes Rating stuft das Emissionsrating der Wandelanleihe 2015/2025 (ISINDE000A13SHL2, WKN A13SHL) der SeniVita Social Estate AG ("SSE") aufgrund derAbschwächung des Emittentenratings der SeniVita Social Estate AG um einen Notchherab (C). Einflussfaktoren sind die Abschwächung der Rückführungsquote, dernicht nachrangige Anleihestatus sowie die angemessenen Gläubigerschutzrechte ineinem Ausfallszenario der besicherten Inhaber-Teilschuldverschreibungen.SeniVita Social Estate AG ist ein Projektentwickler von Immobilien fürseniorengerechtes betreutes Wohnen (Pflegekonzept "AltenPflege 5.0/6.0"). DieSeniVita Social Estate AG erzielte 2019 mit 38 Mitarbeitern einen nichtkonsolidierten Umsatz von EUR 27,8 Mio.