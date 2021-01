Nescafé bis 2025 nur noch aus nachhaltiger Beschaffung (FOTO)

Vevey (ots) -- Der Nescafé Plan unterstützt seit zehn Jahren Farmern im Kaffeeanbau- Bis heute hat Nestlé 350 Millionen Schweizer Franken investiert- Komplette Rückverfolgbarkeit des Kaffees bis 2025 mit 100 % nachhaltigerBeschaffungNescafé ist eine der beliebtesten Kaffeemarken der Welt: Jede siebte TasseKaffee ist Nescafé. Die Marke hat vor zehn Jahren die Initiative Nescafé Planins Leben gerufen, um Kaffeefarmer zu unterstützen. Denn viele Landwirte imKaffeesektor stehen vor Herausforderungen, wenn es um gesunde Pflanzen undEinkommensquellen geht. Der Nescafé Plan unterstützt die Bauer dabei, ihreErträge zu steigern und fördert den schonenden Umgang mit der Umwelt imKaffeeanbau. Ziel der Initiative ist auch, die Lebensqualität der ländlichenGemeinschaften in verschiedenen Ländern zu verbessern. So ist der Nescafé Planzum Beispiel in Brasilien, Kolumbien, Elfenbeinküste, Kenia, Mexiko, auf denPhilippinen oder in Vietnam aktiv.