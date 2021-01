New Wave begrüßt mit dem Experten für Homöopathie, Iman Nevab, ein neues Mitglied in seinem wissenschaftlichen Beirat

TORONTO, 21. JANUAR 2021 - NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das „Unternehmen“ oder „New Wave“) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital- und Unterstützungsleistungen anbietet, gibt einen Neuzugang in seinem wissenschaftlichen Beirat bekannt.

Der wissenschaftliche Beirat von New Wave Holdings hat ein neues Mitglied

New Wave Holdings Corp. hat heute bekannt gegeben, dass ein neues Mitglied in die Reihen seines wissenschaftlichen Beirats aufgenommen wurde. Iman Navab stößt zu Dennis McKenna und Dr. Richard Knowles in den wissenschaftlichen Expertenbeirat von New Wave und wird durch innovative Führung und Fachwissen das Unternehmen bei seinem kontinuierlichen Wachstum und der Weiterentwicklung im aufstrebenden Sektor der psychedelischen und funktionellen Pilze unterstützen.

Herr Navab ist als Heilpraktiker zugelassen und wird das Unternehmen mit seiner jahrelangen praktischen Erfahrung als Homöopath, Forscher, Botaniker und Historiker der Homöopathie bereichern. Er ist Präsident der Applied Research in Homeopathy Foundation of Canada und hat zwei Bücher geschrieben: Miasma of Cancer und An Interview with Samuel Hahnemann.

Herr Navab hat umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Homöopathie und kann ein sechsjähriges akademisches Studium der Naturheilkunde an einer renommierten kanadischen Hochschule aufweisen. Er wird seine Fähigkeiten und sein Fachwissen einsetzen, um die strategische Positionierung von New Wave Holdings in der Branche zu stärken.

„Es ist uns eine große Freude, unser neues Mitglied im Beraterteam jetzt offiziell begrüßen zu dürfen“, sagte Daniel Fox, CEO der New Wave Holdings Corp. „Herr Navab verfügt über einen breiten Fundus an Erfahrungen im Bereich der Homöopathie und der alternativen Medizin. Sein Fachwissen und seine Erkenntnisse werden für die weiteren Schritte des Unternehmens im Psychodelika-Sektor von unschätzbarem Wert sein. Da wir uns auf ein beeindruckendes Gremium von Experten stützen können, dürfen wir uns für die nächsten Jahre auf schnelle Fortschritte und ein exponentielles Wachstum freuen.“

Neben seiner Sachkompetenz in Naturmedizin ist Herr Navab auch der Gründer von Dynamise, einem Unternehmen für die durch Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung gestützte Entwicklung und Herstellung von natürlichen Hautpflege- und Gesundheitsprodukten.

„Ich fühle mich geehrt, ein Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von New Wave zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Wissenschaft der Mykologie und Kräuterkunde großen medizinischen Nutzen für das Wohlergehen der Menschheit birgt und tiefgehend erforscht werden sollte. Selbst Albert Einstein erklärte bereits: ‚Schau ganz tief in die Natur, und dann verstehst du alles besser’“, sagte Herr Navab.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMND) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich auf schnelles Wachstum im Nutraceutical-Bereich konzentriert, mit einer beeindruckenden und wachsenden Anzahl von organischen, pflanzlichen Gesundheitsprodukten. Darüber hinaus konzentriert sich New Wave auf den wachstumsstarken Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die psychische Gesundheit. Im Bereich Psychedelika wird sich New Wave auf die Unterstützung der Forschung an aktiven psychedelischen Verbindungen konzentrieren, die auf die Schaffung von Verbraucherprodukten ausgerichtet sind. New Wave zählt zu seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

dan@newwavecorp.com

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der Akquisition geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. „davon ausgehen“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“, „möglicherweise“, „werden“, „beabsichtigen“, „sollten“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

