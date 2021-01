DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Aurubis AG: Aurubis AG erhöht Gesamtjahresprognose



21.01.2021 / 15:25 CET/CEST

Hamburg, 21. Januar 2021 - Die Aurubis AG erhöht ihre Prognose für das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) für das laufende Geschäftsjahr 2020/21:

Der Aurubis-Konzern erwartet nun für das Geschäftsjahr 2020/21 ein operatives EBT zwischen 270 Mio. € und 330 Mio. €. Bisher lag der Prognosekorridor für das operative EBT zwischen 210 Mio. € und 270 Mio. €. Für den Return on Capital Employed (ROCE) rechnet das Unternehmen mit 9 - 12 % nach bisher 8 - 11 %.



Aurubis plant jetzt mit weiter deutlich gestiegenen Raffinierlöhnen für Recyclingmaterialien, einem höheren Metallergebnis bei gestiegenen Metallpreisen sowie einer stark verbesserten Nachfrage nach Kupferprodukten.



Nach vorläufigen Zahlen erzielte die Aurubis AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ein operatives EBT in Höhe von 82 Mio. € (Vorjahr: 31 Mio. €). Das Quartalsergebnis entspricht der aktuellen Markterwartung für das erste Quartal 2020/21. Im ersten Quartal 2020/21 trugen die Gesellschaften der ehemaligen Metallo-Gruppe zum operativen Ergebnis bei, die seit dem 01.06.2020 in den Aurubis-Konzern einbezogen wurden. Das Vergleichsquartal des Vorjahres war durch einen geplanten Wartungsstillstand am Standort Hamburg mit einem negativen Ergebniseffekt von rd. 34 Mio. € beeinflusst.



Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2020/21 beträgt nach vorläufigen Berechnungen 226 Mio. € (Vorjahr: 100 Mio. €).







Kontakt:

Angela Seidler

Vice President

Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability

Telefon +49 40 7883-3178

a.seidler@aurubis.com

