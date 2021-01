Berlin (ots) - Genossenschaftlich orientierte Unternehmen der Agrar- undErnährungswirtschaft bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so weit wiemöglich standortunabhängiges Arbeiten an. Selbstverständlich erkennen diegenossenschaftlichen Arbeitgeber dies als wichtigen Beitrag zumGesundheitsschutz. "Wenn aber die Infrastruktur nicht stimmt, müssen dieseBemühungen ins Leere laufen. In der aktuellen Krise bekommen insbesondere dieUnternehmen im ländlichen Raum die Quittung dafür, dass Deutschland denflächendeckenden Ausbau des schnellen Internets verpasst hat", urteilt derHauptgeschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), Dr. HenningEhlers.Er fordert eine neue Offensive für den zügigen Breitbandausbau undFörderprogramme für Unternehmen, damit diese ihren Mitarbeitern mehrstandortunabhängige Arbeitsmöglichkeiten anbieten können. Ehlers betont, dassknapp 50 Prozent der bundesweiten Wirtschaftsleistung in den ländlichen Regionenerbracht wird. Um diese Kraft zu erhalten, müssen die vielen weißen Flecken aufder deutschen Mobilfunk-Landkarte endlich beseitigt werden. Die im Sommer vonder Bundesregierung angekündigten 5 Milliarden Euro für den Ausbau der digitalenInfrastruktur sind unzureichend, um die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichenRaums als Lebens- und Arbeitsraum gegenüber Ballungszentren zu gewährleisten.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,9 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePressesprecherinTel.: +49 30 856214-430E-Mail: mailto:schwarze@drv.raiffeisen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6949/4818202OTS: Deutscher Raiffeisenverband