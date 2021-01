itelligence AG veröffentlicht Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 (FOTO)

Bielefeld (ots) - - Umsatzerlöse steigen um 3,2% auf 1,072 Mrd. Euro in 2020



- Wesentliche Wachstumstreiber sind die Segmente Cloud Subscription mit einem

Anstieg von 32,6% und Managed Services mit 6,3%



- EBITA liegt bei 32,0 Mio. Euro nach 38,4 Mio. Euro im Vorjahr





- Prognose für 2021: Umsatzsteigerung um 1 bis 3% erwartetDie itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) konnte im Gesamtjahr 2020einen Umsatzanstieg trotz der erschwerten Bedingungen in der Pandemie erzielen.Dabei erwirtschaftete itelligence ein Umsatzwachstum von 3,2% auf 1,072 Mrd.Euro gegenüber 1,038 Mrd. Euro im Vorjahr, Währungseffekte von -30 Mio. Eurowurden zudem berücksichtigt. Zu diesem Umsatzanstieg haben die neuerworbenenUnternehmen mit +6,1% beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern undAmortisation (EBITA) erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 32,0 Mio. Euro nach38,4 Mio. Euro im Jahr 2019. Der Auftragsbestand der itelligence AG lag zum 31.Dezember 2020 bei 1,131 Mio. Euro und damit 9,6% über dem Vorjahresniveau von1,032 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2019.Dazu Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Ich bin sehrstolz darauf, wie sich weltweit unsere Mitarbeiter auf die außergewöhnlichenVerhältnisse eingestellt und stets für unsere Kunden ihr Bestes gegeben haben.In diesem Umfeld ist itelligence sogar gewachsen - im Wesentlichen durch dieZukäufe in Brasilien und Thailand. In Asien konnten wir die Umsätze mehr alsverdoppeln. Wir haben das Jahr genutzt und eine Rekordsumme von rund 20 Mio.Euro in unser Geschäftsmodell investiert."In den Umsatzsegmenten lag das Beratungsgeschäft mit erwirtschafteten Umsätzenvon 444,5 Mio. Euro um 1,9% unter dem Vorjahreswert von 453,0 Mio. Euro. DieUmsätze steigern konnte das Lizenzgeschäft mit einem Plus von 1,9% von 67,3 Mio.Euro in 2019 auf 68,6 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die deutlichsteUmsatzsteigerung erwirtschaftete das Segment Cloud Subscription mit einemZuwachs von 32,6% auf 36,2 Mio. Euro nach 27,3 Mio. Euro in 2019. Der BereichManaged Services verzeichnete einen Zuwachs und erwirtschafte mit 513,0 Mio.Euro ein Umsatzwachstum von 6,3% nach 482,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das SegmentSonstiges steigerte die Umsätze um 17,1% von 8,2 Mio. Euro auf jetzt 9,6 Mio.Euro.Bei der geographischen Umsatzverteilung erwirtschaftete die Region DACH einleichtes Umsatzplus von 0,6% auf 477,6 Mio. Euro nach 474,7 Mio. Euro imGeschäftsjahr 2019. Westeuropa lag 2020 bei Umsätzen in Höhe von 160,4 Mio. Euronach 162,7 Mio. Euro im Vorjahr (-1,4%). Nord- und Osteuropa (NEE) erreichte imGeschäftsjahr 2020 Umsätze von 191,9 Mio. Euro nach 195,1 Mio. Euro im Vorjahr