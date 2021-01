Nächstes Mal will Sitka Gold mit Diamantkernbohrern anrücken.

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) hat inzwischen auch das letzte noch ausstehende Ergebnis der letztjährigen Bohrungen auf seinem RC-Goldprojekt im Yukon veröffentlicht. Zur Erinnerung: das Unternehmen hat ein halbes Dutzend reiner Explorationsbohrungen auf einer Lizenz von der Größe des Stadtgebiets von Köln gebohrt und war insbesondere in der „Eiger Zone“ auf Anhieb fündig geworden. Die letzten vier Bohrungen sollten das Silberpotenzial einer Bodenanomalie testen, die bei geophysikalischen Messungen aufgefallen war. (siehe Abbildung 1). Allerdings hatte Sitka dieses Mal Pech mit dem Untergrund. Wegen des brüchigen Gesteins und großer Wassermengen auf dem OGI genannten Projekt konnte der RAB-Bohrer nicht in die Zieltiefe von 100 Metern vordringen. Bei 30 Metern war Schluss.

Entsprechend vorsichtig muss man die Ergebnisse einordnen: Das Grundstück OGI befindet sich direkt am Dempster Highway, etwa 50 km östlich von Dawson City und 1 km nördlich von Golden Predators Goldmine Brewery Creek in Yukons produktivem Tombstone Gold Belt. Die Bohrungen bei OGI zielten auf eine Silber-Zink-Bodenanomalie ab, die ein Gebiet von etwa 250 mal 750 Metern abdeckt (Abbildung 1). Die Bodenanomalie ist stark anomal in Zn (1.060 ppm bis 4.500 ppm), Ag (10 ppm bis 31 ppm) und angereichert in mehreren anderen Elementen einschließlich Ni, As, Mo, Ba, P und V (siehe Pressemitteilung vom 18. August 2020). Diese geochemische Signatur deutet auf eine schichtgebundene Zink-Blei-Silber (Zn-Pb-Ag)-Mineralisierung vom Typ Sedimentary Exhalative (SEDEX) hin, ähnlich wie bei Howards Pass und vielen anderen zinkreichen Grund- und Edelmetallvorkommen im Selwyn Basin von Yukon.