HELMA: EBT weit über Plan

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) trotz pandemiebedingter Einschränkungen einen neuen Rekordwert beim Umsatz von rund 274 Mio. Euro erreicht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen mit dem Rekordumsatz im Jahr 2020 die Prognose von GBC deutlich übertroffen. Das vorläufige EBT bewege sich in einer Bandbreite von 22,0 bis 22,5 Mio. Euro und liege damit ebenfalls über der Erwartung der Analysten. So habe das Helma-Management im Halbjahresbericht 2020 noch ein EBT von 14,0 bis 17,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Demnach seien die erwarteten Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie durch eine hohe Bauleistung sowie den außerordentlich guten Vertrieb im zweiten Halbjahr 2020 weitestgehend ausgeglichen worden. Zudem gehe das Analystenteam davon aus, dass im zweiten Halbjahr der margenstärkere Bereich Ferienimmobilien sowie das Bauträgergeschäft im Umsatzmix wieder an Bedeutung gewonnen habe. Auf Basis des angepassten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 64,15 Euro (zuvor: 63,40 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.