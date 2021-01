Zweite Tarifverhandlung in der bayerischen M+E Industrie - Weg zum Kompromiss noch weit entfernt

München (ots) - Die zweite Tarifverhandlung in der bayerischen Metall- undElektro-Industrie wurde heute in München ohne Ergebnis beendet. "Bis eintragfähiger Kompromiss steht, ist es noch ein langer Weg. In vielen Detailsbestehen noch große Differenzen ", kommentiert die Verhandlungsführerin des vbm- Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., AngeliqueRenkhoff-Mücke.Die vbm Verhandlungsführerin betont die in weiten Teilen übereinstimmendewirtschaftliche Lageeinschätzung mit der IG Metall: "Die Corona-Pandemie hat dieWirtschaft weiter fest im Griff und das Vorkrisenniveau werden wir vor 2022nicht erreichen. Unsere Unternehmen werden einen langen Atem benötigen und derTarifpartner ist aufgefordert, diesen Prozess tatkräftig zu unterstützen. Trotzdes nun vorhandenen Impfstoffes sind das Ausmaß, die Tiefe und die Dauer derwirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie weiterhin nichtabschätzbar. Die Lage ist für unsere Unternehmen und die Beschäftigten sehrernst ", so Renkhoff-Mücke."Wir müssen daher schnell einen fairen Abschluss erreichen. Mehr Geld undweniger Arbeit, so wie es die IG Metall derzeit fordert, das kann mitten in derKrise nicht die Devise sein. Für 2021 sehen wir jedenfalls keinenVerteilungsspielraum. Unser Ziel ist ein tragfähiges Ergebnis innerhalb derFriedenspflicht, daran arbeiten wir", erklärt Renkhoff-Mücke.Das Wirtschaftswachstum 2020 schätzt die bayerische Wirtschaft auf rund -6,5Prozent. "Unterbrochene Lieferketten und beeinträchtigte Betriebsabläufeverursachen massiven und nicht wieder aufzuholenden Schaden . Wir müssenrealistisch sein: Es gibt in diesem Jahr in der Tarifrunde keinenVerteilungsspielraum ", so Renkhoff-Mücke.Pressekontakt:Kontakt: Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail:tobias.rademacher@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/4818237OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft