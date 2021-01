RIDDLE&CODE kooperiert mit Securosys bei der Stärkung seiner cloudbasierten Token Management Platform (TMP)

Die Token Management Platform ist die bankenkonforme Lösung zur Verwaltung digitaler Assets der nächsten Generation von RIDDLE&CODE. Mit ihrem Betrieb in einer sicheren Cloud-Infrastruktur bietet sie der Finanz-, Energie- und Metallbranche in Europa skalierbare und flexible Verwahrungs- und Tokenisierungsdienste. Die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizer Finanzbranche erreicht.

Die HSM von Securosys ergänzen die TMP-Plattform von RIDDLE&CODE um bankenkonforme Sicherheitsfunktionen und die entsprechenden Compliance-Verfahren.

„Unsere Token Management Platform ist jetzt mit den HSM von Securosys vollständig kompatibel und bietet unseren Kunden im Energie-, Finanz-, Material- und Mobilitätssektor eine einmalige Kombination aus Vielseitigkeit und Sicherheit. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Securosys und wissen die Anerkennung und das Know-how des Unternehmens in der europäischen Industrie zu schätzen. Aufgrund der erfolgreichen Installation und Integration unserer Software mit der Hardware von Securosys in der Schweizer Finanzindustrie war diese Partnerschaft für uns eine logische Entscheidung“, so Alexander Koppel, CEO von RIDDLE&CODE.

Securosys Primus HSMs sind eine robuste Lösung zur Sicherung von Krypto-Assets. Ihre Sicherheit auf Unternehmensebene wird kontinuierlich mit zusätzlichen Funktionen zum Schutz neuer, auf den Markt kommender Blockchain-Systeme verbessert. Der Hauptvorteil von HSM ist eine starke Sicherheitsgarantie durch Manipulationssicherheit und strenge Zugriffskontrollen für Verwaltungsvorgänge.

„Wir freuen uns, unser Primus HSM für die Token Management Platform von Riddle&Code bereitzustellen“, sagte Robert Rogenmoser, CEO von Securosys. „Das Blockchain HSM von Securosys bietet nicht nur den besten Schutz für Private Keys, sondern liefert auch integrierte Multisig-Authentifizierung und Algorithmen für verteilte Ledger-Technologien.“

RIDDLE&CODE, ein führender europäischer Anbieter von Blockchain-Interfaces, erstellt Hardware- und Software-Stacks, um Objekten und Personen in den Bereichen Finanzmärkte, Energieverteilung, Mobilität und Internet der Dinge eine vertrauenswürdige Identität zu verleihen.

Securosys SA mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist ein Marktführer in den Bereichen Cybersicherheit, Verschlüsselung und Sicherung digitaler Identitäten. Gegründet im Jahr 2014, sichert Securosys im Auftrag der Schweizerischen Nationalbank den Schweizer Finanzmarkt und schützt täglich Transaktionen im Wert von über 100 Milliarden Euro. Das Unternehmen beliefert mehr als die Hälfte der Tier-1-Banken weltweit mit in der Schweiz entwickelten und gebauten Hardware-Sicherheitsmodulen.

Securosys bietet eine breite Palette von Sicherheitsnetzwerk-Appliances mit Schwerpunkt auf kommerziellen Anwendungen an. Dazu gehören die Kommunikationsverschlüsselung sowie die Schlüsselerzeugung und -verwaltung. Alle Produkte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt, frei von kontaminierenden Einflüssen.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Securosys SA per E-Mail unter info@securosys.ch, telefonisch unter +41 44 552 31 00 oder in den Büros in Zürich, München und Hongkong

