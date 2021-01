---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Medios AG: Erfolgreicher Abschluss der Akquisition von Cranach Pharma - Deutliche Stärkung der Marktposition



Berlin, 21. Januar 2021 - Medios hat heute die Übernahme des spezialisierten pharmazeutischen Großhändlers Cranach Pharma GmbH, Hamburg, erfolgreich abgeschlossen. Mit der Eintragung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister sind nun alle Vollzugsbedingungen erfüllt, so dass die Akquisition vollzogen ist. Das Bundeskartellamt hatte bereits am 21. Dezember 2020 die Freigabe erteilt. Damit ist Medios nun der größte Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland.



Durch den Zusammenschluss mit der Cranach Pharma GmbH wächst das Partnernetzwerk von Medios von rund 330 auf rund 500 spezialisierte Apotheken. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Medios einschließlich der erworbenen Cranach Pharma GmbH einen deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes auf über eine Mrd. EUR.



Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Medios AG: "Wir freuen uns, unseren langjährigen Partner Cranach Pharma in die Medios-Gruppe aufzunehmen. Die Übernahme stärkt unsere Position als Komplettanbieter von Specialty Pharma Lösungen und gibt uns die Möglichkeit, ein noch größeres Produktangebot sowie Synergien in Einkauf, Vertrieb und Logistik zu nutzen. Unser Ziel ist es, sowohl organisch als auch anorganisch zu wachsen. Für weitere Übernahmen sind wir gut gerüstet."

Verkäufer der Cranach Pharma GmbH ist die BMSH GmbH, die bereits an Medios beteiligt ist. Der Kaufpreis wurde in Form von 4.180.000 neuen Medios-Aktien beglichen, die im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital geschaffen wurden. Das entspricht nach Durchführung der Kapitalerhöhung ca. 20,6 % des Grundkapitals von Medios. Der Kaufpreis für Cranach Pharma beträgt damit rund 120,8 Mio. EUR, basierend auf einem Kurs von ca. 28,90 EUR je Aktie. Damit hat sich das Grundkapital der Medios AG von 16.084.991 EUR auf 20.264.991 EUR erhöht. Bereits bestehende Beteiligungen von Aktionären verringern sich entsprechend, so dass gegebenenfalls auch Meldeschwellen unterschritten und Stimmrechtsmitteilungen notwendig werden. Die neuen Aktien unterliegen gestaffelten Sperrfristen von bis zu 24 Monaten. Im Zuge der Akquisition wird Medios der Cranach Pharma Finanzmittel in Höhe von rund 30 Mio. EUR zur Verfügung stellen, um die Betriebsmittel zu stärken und weiteres Wachstum zu finanzieren.