DGAP-News: Bayhorse Silver Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bayhorse Silver schließt formelle Abnahmevereinbarung mit Ocean Partners Ltd. für Bayhorse Silver-Konzentrat ab



21.01.2021 / 16:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 21. Januar 2021) - Bayhorse Silver Inc. (TSXV: BHS) (das "Unternehmen" oder "Bayhorse ") freut sich bekannt zu geben, dass es mit Ocean Partners UK Limited ("Ocean") eine endgültige Abnahmevereinbarung über den Verkauf von Silber-/ Kupferkonzentrat aus seiner Bayhorse-Silbermine in Oregon, USA abgeschlossen hat.