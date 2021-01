Gateway Real Estate AG: Stefan Witjes zum neuen Chief Operating Officer (COO) bestellt

Frankfurt am Main, 21. Januar 2021. Der Aufsichtsrat der Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Stefan Witjes mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstands bestellt.

Herr Witjes wird als Chief Operational Officer (COO) die Geschäftsprozesse des Immobilienbereiches verantworten.

Herr Witjes verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Projektentwicklung, Asset- und Fondsmanagement. Nach fünfjähriger Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche mit dem Betreuungsschwerpunkt Bauhauptgewerbe, hat er seit 1999 die Realisierung einer Vielzahl von Projektentwicklungen von Wohn- und Gewerbeimmobilien im gesamtdeutschen Raum verantwortet.



Kontakt:

Sven Annutsch

The Squaire No. 15, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 78808800 0

F +49 (0) 69 78 80 88 00-99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

21.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°15,Am Flughafen 1 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: info@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart EQS News ID: 1162375

Ende der Mitteilung DGAP News-Service