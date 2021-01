… bringt den Kurs nicht zum Laufen. Die RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6) , weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der zum Ausbau des britischen Hochgeschwindigkeitsnetzes gegründeten High Speed Two Ltd. bekannt.

In dem bis 2033 angelegten Grossprojekt wird in Phase Eins London mit Birmingham verbunden, in Phase Zwei werden von den West Midlands nach Manchester im Westen und Leeds im Osten Gleise verlegt respektive ausgebaut. Und dieses Grossprojekt setzt auf die RIB Software,

Wenn die Strecke vollständig in Betrieb ist, wird davon ausgegangen, dass “HS2” mehr als 300.000 Passagiere pro Tag und rund 100 Millionen pro Jahr befördert. Die im Januar 2009 gegründete High Speed Two Limited beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das hier die RIB Software zum Zuge kommt, zeigt das man nicht zu Unrecht immer wieder von der Weltmarktführerschaft der Bausoftware spricht.

Und zufrieden äußerst sich Mads Bording, CRO der RIB-Gruppe: “Unsere iTWO 5D BIM-Technologie bietet unseren Kunden im Infrastruktur- und Bahnbereich bereits einen erheblichen Mehrwert. Nach den erfolgreichen Aufträgen mit der Deutschen Bahn, der Autobahn GmbH des Bundes und der ARGE A3 Steigerwaldautobahn GbR, freue ich mich sehr über den erneuten Einsatz unserer Technologie bei dem großen Schienenprojekt “HS2″ in Großbritannien. Die ARGE, die aus drei namenhaften Unternehmen besteht, hat einen umfangreichen Evaluierungsprozess durchgeführt und sich daraufhin für die weitere Nutzung unserer Lösung entschieden. Wir sind sehr stolz darauf, diese ARGE mit der hochmodernen iTWO 5D-BIM-Technologie bei der Etablierung neuer Standards hinsichtlich der Bereitstellung der Infrastruktur, dem Betrieb und dem Fahrkomfort zu unterstützen.”