Photon Energy beteiligt sich an polnischem Unternehmen

Photon Energy engagiert sich bei Lerta. Die Gesellschaft beteiligt sich mit 12 Prozent an dem polnischen Unternehmen. Dabei geht es um eine strategische Partnerschaft. Im Gegenzug werden 4 Millionen Poln. Zloty (rund 0,88 Millionen Euro) investiert. Im Rahmen einer Finanzierungsrunde sammelt Lerta insgesamt 7,5 Millionen Poln. Zloty (1,66 Millionen Euro) am Kapitalmarkt ein.Mit der Partnerschaft soll das Geschäft von Lerta in ...