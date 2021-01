BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem neuen US-Präsidenten Joe Biden ein stärkeres internationales Engagement Deutschlands und Europas versprochen - auch militärisch. "Europa wird insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen, das gilt nicht nur militärisch, sondern das gilt auch im diplomatischen Bereich und in vielen anderen Dingen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. "Die gute Nachricht ist ja: Wir in Deutschland sind dazu bereit und die Europäische Union ist dazu auch bereit." Bereits am Mittwoch hatte Merkel in ihrer Gratulation an Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris ein "neues Kapitel deutsch-amerikanischer Freundschaft und Zusammenarbeit" ausgerufen.

Biden war zuvor als Nachfolger von US-Präsident Donald Trump vereidigt worden. In Deutschland hofft man nun auf eine schnelle Wiederbelebung der deutsch-amerikanischen Beziehungen, die unter Trump auf einen Tiefpunkt abgestürzt waren. Der Ex-Präsident hatte Deutschland nicht wie einen Verbündeten, sondern wie einen Gegner behandelt, den er in einem Atemzug mit China und Russland nannte und sogar mit Sanktionen traktierte. Nicht nur im Umgang miteinander rechnet man in Berlin nun mit einem Kurswechsel Bidens: "Die Zusammenarbeit beruht einfach wieder auf einem breiteren Fundament gemeinsamer Überzeugungen", sagt Merkel.