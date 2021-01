Berlin / Brüssel / Washington DC (ots) - Experten für Agrarökonomie,

Nachhaltigkeit in der Tierhaltung, Management natürlicher Ressourcen und

Politik, diskutierten auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Global Forum for

Food and Agriculture die Beiträge eines guten Gesundheitsstatus und

Wohlbefindens von Nutztieren zur Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung wurde

gemeinsam vom deutschen, europäischen und dem Weltverband der

Tiergesundheitsindustrie veranstaltet.



Unter dem Motto "Wie man die Welt in Zeiten von Pandemien und Klimawandel

ernährt" konzentrierte sich das GFFA stark auf das Thema Resilienz, das sich wie

ein roter Faden durch die jüngsten politischen Strategien und Abkommen zieht,

einschließlich des Pariser Klimaschutzabkommens und des europäischen Green Deal.







Nationen (FAO) spielen Nutztiere eine zentrale Rolle für den Lebensunterhalt von

einer Milliarde Menschen, die von weniger als 2 US-Dollar pro Tag leben.

Verbesserungen der Tiergesundheit bringen klare wirtschaftliche Vorteile. Die

Regierungen werden ermutigt, den Beitrag der Nutztierhaltung zum Lebensunterhalt

und zur Armutsbekämpfung sowie zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen und zum

Wirtschaftswachstum nicht außer Acht zu lassen.



Auch in der Nutztierhaltung bieten sich wesentliche Möglichkeiten, einen

positiven Beitrag zu den Säulen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu

leisten. Die Verbesserung der Tiergesundheit und des Krankheitsmanagements wird

jedoch in Nachhaltigkeitsbewertungen selten berücksichtigt.



Dr. Jude Capper, Nachhaltigkeitsexpertin für Nutztierhaltung, erläuterte die

Reduktionspotenziale bei Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen durch eine

verbesserte Produktivität basierend auf einem guten Tiergesundheitsstatus und

verdeutlichte dies anhand einer Studie zum aktuellen Ausbruch der Afrikanischen

Schweinepest (ASP), der nun auch eine Reihe europäischer Länder erfasst hat. Mit

bis zu 150 Millionen Schweinen, die 2019 durch ASP verloren gingen, belaufen

sich Treibhausgasemissionen ohne Rendite auf bis zu 45 Millionen Tonnen, da

Schweinefleischprodukte nicht die globale Lebensmittelversorgungskette

erreichten.



Insbesondere in Entwicklungsländern, in denen der Zugang zu

Tiergesundheitsdiensten nicht immer gegeben ist, werden Nutztiere als zentrales

Gut und Sicherheitsnetz angesehen, das für viele Existenzen und insbesondere für

Frauen von grundlegender Bedeutung ist. Die Tiere spielen auch eine wesentliche

Rolle für eine ausgewogene Ernährung und eine gute Gesundheit. Die einfache

Maßnahme, ein Ei pro Tag zu Diäten hinzuzufügen, bietet die Möglichkeit, das Seite 2 ► Seite 1 von 2



