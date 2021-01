HSO übernimmt SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group

AMSTERDAM und ATLANTA, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- HSO, globaler Partner für Microsoft Cloud Business Anwendungen, gibt heute die Übernahme von SAGlobal, Inc. und seiner 360 Solutions Group bekannt. Mit sofortiger Wirkung werden SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group firmieren als HSO ProServ, eine Industriesparte von HSO US.

SAGlobal, Inc. und seine 360 Solutions Group haben sich als führender Anbieter von Microsoft Dynamics 365 und Power Platform Lösungen etabliert, mit den unter der Marke "360" angebotenen Branchenlösungen für projektbasierte Dienstleistungsunternehmen wie Hoch- und Tiefbau, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, oder Beratungsunternehmen. Das Unternehmen hat in den USA und weltweit Hunderte von Dynamics-Implementierungen erfolgreich abgeschlossen, wurde mit 11 Microsoft Partner of the Year Awards ausgezeichnet und ist Mitglied des hochkarätigen Inner Circle von Microsoft.

Whit McIsaac, CEO von SAGlobal, Inc., erläutert: "Als wir uns auf die nächste Phase der Entwicklung unseres Unternehmens vorbereiteten, erkannten wir die Notwendigkeit, uns mit einem etablierten Unternehmen zusammenzuschließen, um die vor uns liegenden Chancen zu ergreifen – zum Nutzen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unseres wichtigsten Geschäftspartners: Microsoft. Als wir mehr über HSO erfuhren – die starke Kultur, das Engagement den Kunden zum Erfolg zu verhelfen, und die engagierte Ausrichtung auf Microsoft – war uns klar, dass die zusammengeführte Organisation in der Lage ist, einen bedeutenden Fortschritt zu erreichen."

HSO hat mehrere strategische Initiativen gestartet, um sowohl in Nordamerika als auch weltweit der Partner der Wahl für Cloud Business Applications von Microsoft zu werden. Nach der Übernahme von AKA Enterprise Solutions im August 2020 (mit Branchenexpertise in den Bereichen öffentlicher Sektor, Non-Profit-Organisationen und Finanzdienstleistungen) ergänzt die Übernahme von SAGlobal, Inc. und seiner 360 Solutions Group das Portfolio um die dynamische und schnell wachsende Branche der Professional Services.