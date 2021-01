Bemerkenswert - Rausch gewinnt Superior Taste Award / Neue Edelkakao-Schokolade wird vom International Taste & Quality Institute ausgezeichnet

Berlin (ots) - Höchster Genuss! Der Geschmack und die Beschaffenheit der neuen

dunklen Edelkakao-Schokolade >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige<

von Rausch überzeugen die Jury des diesjährigen Superior Taste Award in Brüssel.

Mit einer Gesamtbewertung von 85,5 % wurde die neue Sorte mit der Note "

bemerkenswert " ausgezeichnet. Im November letzten Jahres hat Rausch die neue

Schokolade gelauncht. Sie hat mit 84 % den höchsten Edelkakao-Anteil, den Rausch

jemals verarbeitet hat und ist das Spitzenprodukt des >Rausch

Plantagen<-Sortiments. Aus einer Vielzahl an Edelkakaos vereint sie die 9 besten

der Rausch eigenen Plantage in Costa Rica, die das Berliner Familienunternehmen

seit 2014 besitzt. Dort werden die besten Varietäten der Welt kultiviert, an

innovativen Anbau- und Nacherntemethoden geforscht und der intensive Austausch

und Wissenstransfer mit den Partnern weiter ausgebaut:

http://www.rausch.de/costarica84



Das International Taste Institute ist eine unabhängige Organisation, die aus

renommierten Chefs und Sommeliers mit Michelin Stern Auszeichnungen besteht. Sie

zertifiziert den überragenden Geschmack von Lebensmitteln und Getränken

weltweit.



" Wir freuen uns, dass die >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige< in

diesem Jahr den Superior Taste Award verliehen bekommen hat ", so Robert Rausch,

Geschäftsführer in 5. Generation, " die Auszeichnung zeigt uns, dass wir mit

unserer Edelkakao-Schokolade den Geschmack der fachkundigsten Jury der Welt

treffen und sich die jahrelange, intensive Arbeit für unser Herzensprojekt in

Costa Rica lohnt. Darauf sind wir sehr stolz! "



https://www.taste-institute.com/en/awarded-products/product-details/9020564/squa

re



