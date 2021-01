NeXR Technologies meldet eine Zusammenarbeit mit der H&M-Innovationslab H&Mbeyond. „Ziel der Kooperation ist es, eine Virtual-Fitting-Lösung, eine „digitale Umkleidekabine“, zu entwickeln, die es Kund*innen ermöglicht, einfach und schnell, individuell passgenaue Looks digital anzuprobieren”, so das Unternehmen aus Berlin am Donnerstag. Man wolle im Sommer dieses Jahres einen Prototypen an den Start bringen.Zu den ...