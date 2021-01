SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk zur Corona-Lage im Lockdown, mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler, Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, sowie Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in der Bundespressekonferenz

DEU: Internationale Agrarministerkonferenz (digital) mit dem Thema Ernährungssicherung in Zeiten von Pandemien und Klimawandel

-------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 01/21

10:00 POL: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: CFNA-Index 12/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/21



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Konferenz zum Thema: Wie der Finanzsektor grüner werden kann "Green Banking and Green Central Banking: What are the right concepts?" u.a. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und KfW-Chef Günther Bräunig. Veranstalter ist das Institute for Law and Finance an der Goethe-Universität.