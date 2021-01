Seite 2 ► Seite 1 von 3

Admont (ots) - Das Benediktinerstift Admont und die Digitalisierungsspezialistenvon LightCyde haben eine einzigartige Plattform ins Leben gerufen.www.cultour.digital (https://cultour.digital/de/) vereint das Angebot einzelnerKulturinstitutionen zu einem gemeinsamen digitalen Gesamtpaket. Nach dem Auftaktin Europa soll die Plattform auch in Asien und den USA online gehen.Den Sieg im Rennen um den österreichischen Staatspreis PR hat dasBenediktinerstift Admont schon in der Tasche. Nun steht die klösterlicheEinrichtung erneut im Rampenlicht. Im Zuge einer Online-Pressekonferenzpräsentierte das obersteirische Benediktinerstift eine Weltneuheit:www.cultour.digital (https://cultour.digital/de/) heißt die neue Plattform, diedas digitalisierte Angebot zahlreicher Kultureinrichtungen undSehenswürdigkeiten umfasst und ein Netzwerk sowie eine internationaleVermarktung ermöglicht. Geographische Grenzen verschwinden. Kulturstätten wieetwa das Schloss Tratzberg in Tirol, die Burg Hochosterwitz in Kärnten und dieweltweit größte Klosterbibliothek in Admont sind ab sofort nur noch wenigeKlicks voneinander entfernt. "Wir sind stolz, einen weiteren innovativenMeilenstein im Kulturbereich geschaffen zu haben, denn die Glaubens-, Kultur-und Wissensvermittlung sind ein zentrales Anliegen unseres Hauses", sagt Mag.Gerhard Hafner OSB, Abt des Stiftes Admont und betont: "Durch die einzigartigeKulturvernetzungs- und vermarktungsplattform cultour.digital kann man unservielfältiges Museum nicht mehr nur physisch, sondern auch virtuell erkunden."Virtuelle Besichtigung von SehenswürdigkeitenDurch historische Gemäuer schlendern, einzigartige Kunst- und Kulturschätzebestaunen oder an einer Liveführung teilnehmen. Damit der virtuelle Besuch zueinem außergewöhnlichen Erlebnis wird, kommt eine eigens entwickelte Softwareins Spiel. So erleben virtuelle Gäste eine herausragende 360-Grad-Darstellung,zahlreiche Audio- und Zusatzfunktionen und erhalten Einblicke, die der Besuchervor Ort nicht bekommt, wie Mario Brandmüller, Projektentwickler und StiftAdmonts Leiter für Kultur, Tourismus und PR, anhand der Klosterbibliothekerklärt: "Man durchschreitet Geheimgänge, lässt auf der Galerie den Blick überden Prunksaal schweifen und kann in jahrhundertealten Büchern lesen. Und dasGanze zu sehr attraktiven Preisen."Ein interaktives und zugleich intuitives ErlebnisDiese ausgeklügelte Software wurde vom Start-up-Unternehmen LightCydeentwickelt, das seit 2016 die Online-Präsenz von Unternehmen in ganz Europaverbessert. Ihre Kernkompetenzen bewegen sich in den Bereichen Konzipierung,Design und Programmierung von neuen Websites und Apps, E-Commerce-Plattformen,