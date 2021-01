BE OPEN und Cumulus geben die Jury für den Studentenwettbewerb „Design for Sustainable Cities" zur Unterstützung der UN SDGs bekannt

LONDON, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- „Design for Sustainable Cities" ist ein internationaler Studentenwettbewerb, der von BE OPEN und Cumulus zur Unterstützung von SDG11: „Nachhaltige Städte und Gemeinden" organisiert wird. Ziel ist die Anerkennung und Förderung von Top-Design-Projekten, die von der jüngeren kreativen Generation entwickelt wurden und in der Lage sind, die vom SDG-Programm der Vereinten Nationen gestellten Aufgaben zu bewältigen.

Der Wettbewerb ist offen für Studenten und Absolventen aller Kunst-, Design-, Architektur- und Mediendisziplinen von Universitäten und Hochschulen weltweit. Ihre besten Ideen, sei es in einer Einzel- oder Teameinreichung, können die Preise von 2.000 € bis 5.000 € von BE OPEN gewinnen und in die Liste der 50 ehrenvollen Erwähnungen aufgenommen werden, die in der Online-Galerie des Wettbewerbs zu sehen sind.