Die Greencells Group und Blue Elephant Energy starten eine Kooperation. Gemeinsam will man ein Solarparkportfolio in Italien und den Niederlanden entwickeln. Dies soll eine Kapazität von 237 MWp haben. Finanzielle Details werden nicht bekannt.Geplant sind sechs Solarprojekte in Apulien (Italien) und sieben Projekte in den Niederlanden. Wo die niederländischen Projekte entstehen sollen, wird nicht gesagt. In Italien plant man mit ...