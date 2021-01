Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BAADER BANK belässt AURUBIS AG auf 'Buy' Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach einer höheren Gewinnprognose für 2020/21 auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. "Steigende Gewinne in nahezu allen Bereichen", schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am …