Der Rohstoffkonzern Aurubis hebt seine Prognose an. Vor Steuern erwartet das Metall-Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 nun einen operativen Gewinn zwischen 270 Millionen Euro und 330 Millionen Euro, bisher hatte man 210 Millionen Euro bis 270 Millionen Euro in Aussicht gestellt. „Den operativen Return on Capital Employed (ROCE) prognostiziert das Unternehmen mit 9-12 Prozent nach bisher 8-11 Prozent”, so Aurubis am ...