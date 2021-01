Realty ONE Group unter die Franchise 500® des Entrepreneur Magazine gewählt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Las Vegas (ots/PRNewswire) - The UNBrokerage rückt als einzigeImmobiliengesellschaft in der Rangliste nach obenDie Realty ONE Group, eine moderne Lifestyle-Immobilienmarke, steht erneut aufder 42. jährlichen Franchise 500®-Liste des Entrepreneur-Magazins (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3042679-1&h=267870153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D1182610528%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3DEntrepreneur%25C2%25A0magazine%2527s%2B42nd%2BAnnual%2BFranchise%2B500%25C2%25AE&a=42.+j%C3%A4hrlichen+Franchise+500%C2%AE-Liste+des+Entrepreneur-Magazins) und gehört in der diesjährigen Ranglistezu den 100 am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen in den USA. Der inLas Vegas ansässige Franchisegeber ist außerdem das einzigeImmobilienunternehmen auf der Liste, das im Vergleich zum Vorjahr einen höherenRang erreicht hat, nachdem es vor zwei Jahren von seinem Platz unter der200er-Marke nach oben gerückt ist."Unser Franchise 500-Ranking spricht Bände über unsere Zähigkeit und Ausdauer,aber auch über die Lebensfähigkeit unseres einzigartigen Modells ", erklärteKuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3042679-1&h=3884992567&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D2451540045%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.realtyonegroup.com%252Fleadership%252Fkuba-jewgieniew%26a%3DKuba%2BJewgieniew&a=Kuba+Jewgieniew) , CEO und Gründer der RealtyONE Group. "Die Immobilienprofis lieben diese Marke und als begeisterte Fanssind sie zu unserem eigenen Recruiting-Team geworden, mit dem sich dasUnternehmen unabhängig vom Markt oder den wirtschaftlichen Bedingungenweiterentwickelt."Die Realty ONE Group ist die führende Immobilienmarke mit 100 % Provision imFastest-Growing Franchises-Ranking (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3042679-1&h=1536415155&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3042679-1%26h%3D2542601449%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchises%252Ffastestgrowing%252F2020%252F2%26a%3DFastest-Growing%2BFranchises%2BRanking&a=Fastest-Growing+Franchises-Ranking) des Unternehmers und verzeichnete2020 ein weiteres Rekordjahr. Sie verkaufte 86 Franchise-Unternehmen und gewanntrotz der Pandemie mehr als 2.600 REALTORS® hinzu."Unsere Botschaft, unser Geschäftsmodell, unser Ansatz, die Makler in denMittelpunkt zu stellen, und unsere COOL-TUR haben bei Maklern undImmobilienprofis im ganzen Land großen Anklang gefunden, und jetzt sind wirbereit für ernsthaftes internationales Wachstum", so Eddie Sturgeon, ExecutiveVice President für internationales Wachstum bei der Realty ONE Group.