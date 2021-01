Carlisle Management schließt Finanzierung in Höhe von 290 Mio. USD für seinen Absolute Return Fund II ab

LUXEMBURG, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Carlisle Management Company SCA („Carlisle"), ein führender, mehrfach preisgekrönter Investmentmanager für Lebensversicherungen und vertrauenswürdiger Kundenpartner mit Sitz in Luxemburg, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen erfolgreich die Summe von 290 Millionen USD für seine neuen geschlossenen Fonds, „Luxembourg Life Fund: Absolute Return Fund II FCP RAIF", finanziert und das Ziel von 250 Millionen USD übertroffen hat. Der Fonds hat die Aufmerksamkeit vielfältiger institutioneller Anleger in Europa, dem Nahen Osten, Asien und den USA auf sich gezogen.

Carlisle und sein erfahrenes Führungsteam betätigen sich seit mehr als zwei Jahrzehnten als aktive Investoren in Vermögenswerte mit geringer Korrelation. Seit seiner Gründung hat sich Carlisle auf den Aufbau eines robusten unabhängigen Beschaffungsmodells konzentriert, das es dem Unternehmen ermöglicht hat, Zugang zu einzigartigen Möglichkeiten in eher nischenhaften und unterversorgten tertiären Marktsegmenten zu finden. Der Absolute Return Fund II („ARF II" oder „der Fund") des Unternehmens orientiert sich an den weltweit höchsten Standards von Carlisle in Bezug auf Ethik, Unabhängigkeit und Professionalität und wird den Beschaffungsvorteil von Carlisle weiter ausbauen.

„Wir sind sehr stolz darauf, unseren Absolute Return Fund II oberhalb der Zielvorgabe abgeschlossen zu haben, insbesondere in solch schwierigen wirtschaftlichen Zeiten", erklärte Oleksandra Polishchuk, Chief Marketing Officer von Carlisle. „Diese Leistung ist nicht nur ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in Carlisle und seine sorgfältige Vorgehensweise, sondern auch für die grundlegende Bedeutung und die Vorteile der Branche für Lebensversicherungen, die von einer isolierten Sterblichkeitsvariable angetrieben wird und somit eine begrenzte Korrelation zum Zustand der traditionellen Finanzmärkte aufweist."