SHANGHAI, 22. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Shanghai Electric Group (im Folgenden „Shanghai Electric" oder „das Unternehmen") hat seine Initiativen für Umweltschutz und CSR im Phase-5-Projekt des 900-MW-Solarparks Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR Solar Park) in Dubai verstärkt und erntete dafür Lob von Shuaa Energy, dem federführenden Unternehmen des Projekts.

Seit Baubeginn im August 2020 hat sich Shanghai Electric insbesondere für verstärkte Schutzmaßnahmen angesichts der Pandemie eingesetzt, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Es hat ebenso Initiativen angeregt, um die Arbeiter in Umweltschutzaktivitäten einzubinden. Als Anerkennung des Einsatzes der Mitarbeiter, verlieh der CEO von Shuaa Energy, Omar Hassan, den 2020 Excellent Performance Award an die Projektabteilung. Damit drückte er seinen Dank für die vergangenen sechs Monate harter Arbeit und sein Vertrauen in die Zukunft aus.