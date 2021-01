Wirtschaft/Corona / Impfstofftransporte über den Flughafen Leipzig/Halle Halle/MZ

Halle/MZ (ots) - Der Corona-Impfstoff von Biontech wird vom Logistiker DHL auchüber den Flughafen Leipzig/Halle verteilt. "Die ersten Chargen der Vakzinewurden unter anderem nach Finnland, Italien und Rumänien zur ersten Versorgungder Bevölkerung ausgeliefert", sagte DHL-Sprecher Mattias Persson der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). Für die Abwicklung hatder Logistiker am Airport auch sein Pharmalager erweitert. Die bisherigeUmschlags- und Lagerfläche von knapp 2.200 Quadratmetern in Leipzig sei mitFertigstellung der Erweiterung im letzten Quartal 2020 mehr als verdoppeltworden.Am mitteldeutschen Flughafen betreibt der Logistiker DHL sein europäischesLuftfrachtdrehkreuz für Express-Päckchen, mehr als 6.500 Mitarbeiter arbeiten amStandort. Für Impfstoffflüge über Leipzig/Halle spricht aber auch die Nähe zumUnternehmen Dermapharm aus Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), dasfür die Mainzer Firma Biontech den Impfstoff produziert und seit dieser Wocheauch die Dosen abfüllt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4818536OTS: Mitteldeutsche Zeitung